Eden Hazard Premier Lig Şöhretler Müzesi'ne eklendi

Belçikalı eski futbolcu Eden Hazard, İngiltere Premier Lig Şöhretler Müzesi’ne dahil edildi. 34 yaşındaki efsane futbolcu, 2012-2019 yılları arasında Chelsea formasıyla büyük başarılara imza atmıştı. Hazard, Londra ekibiyle iki Premier Lig, iki UEFA Avrupa Ligi, bir Lig Kupası ve bir Federasyon Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Şöhretler Müzesi'ne seçilmesinin ardından konuşan Eden Hazard, duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Benim için çok anlamlı. Bu oyuncu grubuna katılmaktan çok gurur duyuyorum. Bence iyi bir takım oluşturabiliriz."

MOURINHO'DAN ÖZEL MESAJ

Hazard'ın Chelsea'de birlikte çalıştığı teknik direktör Jose Mourinho da eski yıldızına övgüler yağdırdı. Portekizli teknik adam, "Sen, birlikte çalıştığım en muhteşem oyunculardan birisin ve elbette orada olmalısın. Şöhretler Müzesi'ne girdin, artık hafızalarımızda kalacaksın. Bu arada, son Premier Lig şampiyonluğumu kazanmama yardım ettiğin için çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Bu seçimin ardından Premier Lig Şöhretler Müzesi'ne giren isimlerin sayısı 26'ya yükseldi. Hazard, müzenin en son üyeleri arasında yer alarak Premier Lig tarihinin unutulmazları arasına adını yazdırdı.

