TFF'nin yeni yol haritası

Türkiye Futbol Federasyonu, aktif hakemlerin bahis skandalına karışması sonrası yeni yol haritasını belirledi.



İlk etapta bahise karışan hakemler salı günü PFDK'ya sevk edilecek. Bu hakemlerle yola devam edilmeyecek.



1. VE 2. LİG'DEN 14 GENÇ HAKEM GELECEK



MHK'nin yeni planlamasına göre, geniş bir hakem havuzu oluşturulup maçların oynanması sağlanacak.



MHK'nin 1. ve 2. Lig'de tespit ettiği 14 yetenekli ve genç hakem sisteme dahil edilecek.