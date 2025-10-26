PODCAST CANLI YAYIN

Mauro Icardi'den eleştirilere yanıt!

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray, sahasında Göztepe’yi 3-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılıların Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, karşılaşmayı değerlendirdi.

Giriş Tarihi:
Mauro Icardi'den eleştirilere yanıt!

Takımının gösterdiği reaksiyondan memnun olduğunu belirten Icardi, "Takımımızın amacı kazanmaya devam etmek. Geri düştük ama kazanmayı, 3 puan almayı bildik" dedi.

"ELEŞTİRİLERİ GÖRÜYORUM"

Eleştiriler hakkında konuşan Arjantinli yıldız, "Çok mutluyum. Forvet olarak gol atınca mutlu oluyorum. Daha fazla zaman almadığım bir dönemdeyim ama goller atmak, gol krallığı için mücadele etmek önemli. Eleştirileri görüyorum ama işime odaklanıyorum. Galatasaray'ın en çok gol atan yabancı oyuncusu olmak hedefim. İşimi yapmaya devam edeceğim. Ancak, en önemlisi takımın kazanmasının olduğunun bilincindeyim." ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi hakkında konuşan deneyimli golcü, "Büyük takımlara karşı mücadele etmek çok güzel. Bu tarz maçlara iyi hazırlanmak gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'nde de büyük maçlara ne kadar hazır olduğumuzu gösterdik. Büyük oyunculara sahip iyi bir takımız biz. Galibiyetler için elimizden geleni yapacağız. Soyunma odasında ve kulüpte hedefimiz bu." sözlerini sarf etti.

"BU GALİBİYETİ ONA ADIYORUZ"

Torreira ile konuştuğunu belirten Icardi, "Lucas Torreira, babasının iyi olduğunu söyledi. Onunla konuştuk. Bu galibiyeti ona adıyoruz. Umarım en kısa sürede aramızda olur." ifadesini kullandı.

100 güldüren zafer! Galatasaray - Göztepe: 3-1 | MAÇ SONUCU100 güldüren zafer! Galatasaray - Göztepe: 3-1 | MAÇ SONUCU
100 güldüren zafer! Galatasaray - Göztepe: 3-1 | MAÇ SONUCU

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Takvim Hüseyin Gün'ün ifadesine ulaştı: Casusluk dosyasında “Mamim” hattı! İmamoğlu görüşmesi ve gizli servis trafiği deşifre oldu
İBB'deki siber casusluğun korkunç yüzü! İmamoğlu İsrail'e "İstanbul Senin" dedi: 85 milyonun mahremine siyonist el | Hüseyin Gün'ün MOSSAD bağı
Kasımpaşa - Beşiktaş | CANLI
PKK Türkiye'den ve sınır hattından çekildi! Bildiriyi elebaşı Sabri Ok okudu: 25 terörist silahlarıyla beraber nereye gitti?
A'DAN Z'YE YÜZYILIN KONUT PROJESİ | Kampanyadan kimler yararlanacak? Daireler kaç metrekare olacak? İşte 500 bin evde ödeme planı
100 güldüren zafer! Galatasaray - Göztepe: 3-1 | MAÇ SONUCU
Terörsüz Türkiye sürecinde yeni dönem: PKK “geri çekiliyoruz” dedi | A Haber Kandil’den son görüntüleri yayınladı!
Başkan Erdoğan davet etti! İngiltere Başbakanı Keir Starmer yarın Türkiye'ye geliyor
Son dakika: MI6 ajanı Hüseyin Gün itirafçı oldu! Yüzlerce sayfalık ifade verdi... İmamoğlu'nun İngiliz istihbaratı bağlantılarını anlattı
PKK Türkiye'den çekildi... AK Parti'den ilk açıklama geldi: Ana hedefe uygun ilerlemeler | Tüm 3 harfliler silah bırakmalı
Türk siyasetine FETÖ-MI6 müdahalesi! İmamoğlu'nun CHP'yi kapattıracak casusluk temasları: Rotayı İngilizler çizdi paraları İngiltere'ye kaçırdı
Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçının 11'i netleşti! O isim geri dönüyor
"Eko"sistemin casusluk ayağı patladı! Ekrem İmamoğlu ifade verdi Özgür Özel sokak çağrısı yaptı: "Herkes tanıdıklarını meydana davet etsin"
Meteoroloji'den 23 ile lodos, kar, sağanak alarmı! İstanbul için kritik 48 saat: Orhan Şen "Umarım gelmez" diyerek uyardı
Ne zaman başvuru yapmalıyım? sorusunu soran emekliler dikkat! Bu yıl başvuran daha avantajlı... İşte detaylar...
İBB seçimlerinde dijital istihbarat operasyonu | Wickr yazışmaları TAKVİM'de! Ajan Hüseyin Gün'den talimatlar...
MI6’dan MOSSAD’a uzanan gizli hat: Hüseyin Gün’ün bağlantı ağı deşifre edildi
Fırtına'nın gençleri iş başında! Trabzonspor - Eyüpspor: 2-0 | MAÇ SONUCU
Ajan Hüseyin Gün İstanbul'un verilerine nasıl sızdı? Ekrem İmamoğlu'nun attığı o imza...
Aynadaki Yabancı’nın Azra’sı Simay Barlas’ın annesi “Böyle anne mi olur” dedirtti: Gören ablası sandı!