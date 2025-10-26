PODCAST CANLI YAYIN

Londra'da net galibiyet! Tottenham - Everton: 3-0 | MAÇ SONUCU

Premier Lig’in 9. haftasında Tottenham, deplasmanda Everton’ı 3-0 mağlup ederek çıkışını sürdürdü. Londra temsilcisi, aldığı galibiyetle haftayı 3. sırada tamamladı.

Hill Dickinson Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip, maça hızlı başladı. 19. dakikada Micky van de Ven'in kaydettiği golle öne geçen Londra temsilcisi, ilk yarının uzatma dakikalarında bir kez daha aynı isimle farkı ikiye çıkardı. 45+6. dakikada ağları havalandıran Van de Ven, takımını soyunma odasına 2-0 üstünlükle götürdü.

SARR SKORU BELİRLEDİ

Maçın ikinci yarısında oyunun kontrolünü elinde tutan Tottenham, 89. dakikada Pape Matar Sarr'ın golüyle farkı üçe çıkardı. Bu gol aynı zamanda karşılaşmanın skorunu belirledi.

TOTTENHAM 3. SIRADA

Bu sonuçla birlikte Tottenham, puanını 17'ye yükselterek haftayı 3. sırada tamamladı. Ev sahibi Everton ise 11 puanda kaldı ve 14. sıraya geriledi.

SONRAKİ MAÇLAR

Ligin bir sonraki haftasında Tottenham, sahasında Chelsea'yi ağırlayacak. Everton ise deplasmanda Sunderland ile karşı karşıya gelecek.

