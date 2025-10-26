PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe'de iki eksik! Gaziantep FK maçı kadrosu açıklandı

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, mücadele öncesi kamp kadrosunu duyurdu. Listede iki futbolcu bulunmuyor.

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'de iki eksik! Gaziantep FK maçı kadrosu açıklandı

Sarı-lacivertli ekipte Bartuğ Elmaz ve Mert Hakan Yandaş, teknik heyetin kararıyla kamp kadrosuna dahil edilmedi. Uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Mert Hakan'ın yeniden takıma dönmesi bekleniyordu ancak sağlık ekibinden gelen son rapor doğrultusunda oyuncunun riske edilmemesine karar verildi.

KADRO DIŞI KARARI DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun için alınan kadro dışı kararı sürüyor. Her iki oyuncu da Gaziantep deplasmanı kafilesinde yer almadı.

GAZİANTEP FK MAÇI KADROSU

Ederson Moraes, Levent Mercan, İrfan Can Eğribayat, İsmail Yüksek, Tarık Çetin, Edson Alvarez, Mert Müldür, Fred Rodrigues, Nelson Semedo, Sebastian Szymanski, Milan Skriniar, Marco Asensio, Çağlar Söyüncü, Kerem Aktürkoğlu, Yiğit Efe Demir, Oğuz Aydın, Rodrigo Becao, Dorgeles Nene, Archie Brown, Anderson Talisca, Jayden Oosterwolde, Youssef En-Nesyri, Jhon Duran

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
İBB'deki siber casusluğun korkunç yüzü! İmamoğlu İsrail'e "İstanbul Senin" dedi: 85 milyonun mahremine siyonist el | Hüseyin Gün'ün MOSSAD bağı
PKK Türkiye'den ve sınır hattından çekildi! Bildiriyi elebaşı Sabri Ok okudu: 25 terörist silahlarıyla beraber nereye gitti?
Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu
Terörsüz Türkiye sürecinde yeni dönem: PKK “geri çekiliyoruz” dedi | A Haber Kandil’den son görüntüleri yayınladı!
Başkan Erdoğan davet etti! İngiltere Başbakanı Keir Starmer yarın Türkiye'ye geliyor
Son dakika: MI6 ajanı Hüseyin Gün itirafçı oldu! Yüzlerce sayfalık ifade verdi... İmamoğlu'nun İngiliz istihbaratı bağlantılarını anlattı
PKK Türkiye'den çekildi... AK Parti'den ilk açıklama geldi: Ana hedefe uygun ilerlemeler | Tüm 3 harfliler silah bırakmalı
Türk siyasetine FETÖ-MI6 müdahalesi! İmamoğlu'nun CHP'yi kapattıracak casusluk temasları: Rotayı İngilizler çizdi paraları İngiltere'ye kaçırdı
Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçının 11'i netleşti! O isim geri dönüyor
"Eko"sistemin casusluk ayağı patladı! Ekrem İmamoğlu ifade verdi Özgür Özel sokak çağrısı yaptı: "Herkes tanıdıklarını meydana davet etsin"
Meteoroloji'den 23 ile lodos, kar, sağanak alarmı! İstanbul için kritik 48 saat: Orhan Şen "Umarım gelmez" diyerek uyardı
Ne zaman başvuru yapmalıyım? sorusunu soran emekliler dikkat! Bu yıl başvuran daha avantajlı... İşte detaylar...
İBB seçimlerinde dijital istihbarat operasyonu | Wickr yazışmaları TAKVİM'de! Ajan Hüseyin Gün'den talimatlar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan net mesaj! "Türkiye'siz denklem kurulamıyor"
MI6’dan MOSSAD’a uzanan gizli hat: Hüseyin Gün’ün bağlantı ağı deşifre edildi
Fırtına'nın gençleri iş başında! Trabzonspor - Eyüpspor: 2-0 | MAÇ SONUCU
Ajan Hüseyin Gün İstanbul'un verilerine nasıl sızdı? Ekrem İmamoğlu'nun attığı o imza...
Türkiye’nin geleceği Beylikova’da şekilleniyor! A Haber nadir elementlerin kalbine indi
Sergen Yalçın Kasımpaşa - Beşiktaş maçı için ilk 11'ini netleştirdi
Aynadaki Yabancı’nın Azra’sı Simay Barlas’ın annesi “Böyle anne mi olur” dedirtti: Gören ablası sandı!