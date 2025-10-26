Fenerbahçe'de iki eksik! Gaziantep FK maçı kadrosu açıklandı

Sarı-lacivertli ekipte Bartuğ Elmaz ve Mert Hakan Yandaş, teknik heyetin kararıyla kamp kadrosuna dahil edilmedi. Uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Mert Hakan'ın yeniden takıma dönmesi bekleniyordu ancak sağlık ekibinden gelen son rapor doğrultusunda oyuncunun riske edilmemesine karar verildi.

KADRO DIŞI KARARI DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun için alınan kadro dışı kararı sürüyor. Her iki oyuncu da Gaziantep deplasmanı kafilesinde yer almadı.

GAZİANTEP FK MAÇI KADROSU

Ederson Moraes, Levent Mercan, İrfan Can Eğribayat, İsmail Yüksek, Tarık Çetin, Edson Alvarez, Mert Müldür, Fred Rodrigues, Nelson Semedo, Sebastian Szymanski, Milan Skriniar, Marco Asensio, Çağlar Söyüncü, Kerem Aktürkoğlu, Yiğit Efe Demir, Oğuz Aydın, Rodrigo Becao, Dorgeles Nene, Archie Brown, Anderson Talisca, Jayden Oosterwolde, Youssef En-Nesyri, Jhon Duran