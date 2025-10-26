Beşiktaş tribünlerinden büyük tepki! "Sergen gelecek hesap verecek"

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmada Beşiktaş, üstünlüğünü koruyamayarak sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte siyah-beyazlılar, zirve yarışında bir kez daha kritik bir puan kaybı yaşadı.