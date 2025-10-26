Beşiktaş tribünlerinden büyük tepki! "Sergen gelecek hesap verecek"

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmada Beşiktaş, üstünlüğünü koruyamayarak sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte siyah-beyazlılar, zirve yarışında bir kez daha kritik bir puan kaybı yaşadı.
TARAFTARLARDAN BÜYÜK TEPKİ
Maç bitiminin ardından deplasman tribününü dolduran Beşiktaşlı taraftarlar, hem takıma hem de teknik direktör Sergen Yalçın'a sert tepki gösterdi.
Tribünlerden uzun süre "Şampiyonluk gitti aferin çocuklar!" ve "Sergen gelecek, hesap verecek!" tezahüratları yükseldi.
SABRIN SONU GELDİ
Sezon başından bu yana inişli çıkışlı bir performans sergileyen Beşiktaş'ta taraftarların sabrı taşarken, alınan beraberlik sonrası tepkilerin dozu arttı.