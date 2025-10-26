PODCAST CANLI YAYIN

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Konyaspor, deplasmanda Gençlerbirliği’ne konuk oldu. Eryaman Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi yeşil-beyazlılar 2-1’lik skorla kazanarak önemli bir galibiyet elde etti.

Karşılaşmanın ilk golü ev sahibi ekipten geldi. Gençlerbirliği, 28. dakikada Oğulcan Ülgün'ün attığı golle 1-0 öne geçti. Ancak Konyaspor, ilk yarının uzatma dakikalarında Umut Nayir'in golüyle skoru eşitledi: 1-1.

İkinci yarıya hızlı başlayan konuk ekip, 49. dakikada Enis Bardhi'nin fileleri havalandırmasıyla öne geçti. Kalan bölümde farkı artırma fırsatları yakalayan Konyaspor, bunları değerlendiremese de sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.

Ev sahibi Gençlerbirliği'nde Thalisson Kelven, 90+7. dakikada gördüğü ikinci sarı kart sonrası kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

KONYASPOR 3 MAÇLIK HASRETİ BİTİRDİ

Bu galibiyetle Konyaspor, Süper Lig'de 3 maç aradan sonra 3 puan sevinci yaşadı. Yeşil-beyazlılar son olarak Başakşehir'i 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada galip gelmişti. Teknik direktör Recep Uçar yönetimindeki Konya ekibi, bu sonuçla moral buldu ve alt sıralardan uzaklaşma adına önemli bir adım attı.

GENÇLERBİRLİĞİ'NİN YENİLMEZLİK SERİSİ SON BULDU

Son haftalarda istikrarlı sonuçlar alan Gençlerbirliği, bu mağlubiyetle birlikte 4 maçlık yenilmezlik serisini sonlandırdı. Başkent temsilcisi, kendi sahasında oynamasına rağmen ikinci yarıdaki düşen temposunun bedelini ağır ödedi.

