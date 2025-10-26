Antalyaspor ile Başakşehir, Corendon Airlines Park'ta kozlarını paylaştı. Turuncu lacivertliler, Akdeniz'de güçlü rakibini 4-0'lık skorla mağlup etti.
ANTALYASPOR 10 KİŞİ KALDI
Karşılaşmada gol perdesini 22. Eldor Shomurodov açtı. 29'da sarı kart gören Doğukan Sinik, 43'te kırmızıyla atıldı. 45'te Nuno Da Costa farkı ikiye çıkardı. İlk yarı 2-0 bitti.
NUNO DA COSTA YİNE ATTI
Yeşil Burun Adaları pasaportlu yıldız, 53'te bir kez daha sahneye çıkıp skoru 3-0'a taşımayı başardı. Özbek golcü 88'de farkın 4'e çıkmasını sağladı. Maç bu skorla sona erdi.