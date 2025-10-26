PODCAST CANLI YAYIN

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. İki takımın zorlu randevusundan galip ayrılan taraf, 4-0'lık skorla konuk takım oldu. İşte detaylar...

Antalyaspor ile Başakşehir, Corendon Airlines Park'ta kozlarını paylaştı. Turuncu lacivertliler, Akdeniz'de güçlü rakibini 4-0'lık skorla mağlup etti.

Abdülkadir Ömür (AA)Abdülkadir Ömür (AA)

ANTALYASPOR 10 KİŞİ KALDI

Karşılaşmada gol perdesini 22. Eldor Shomurodov açtı. 29'da sarı kart gören Doğukan Sinik, 43'te kırmızıyla atıldı. 45'te Nuno Da Costa farkı ikiye çıkardı. İlk yarı 2-0 bitti.

Başakşehir sahadan farklı galibiyetle ayrıldı (AA)Başakşehir sahadan farklı galibiyetle ayrıldı (AA)

NUNO DA COSTA YİNE ATTI

Yeşil Burun Adaları pasaportlu yıldız, 53'te bir kez daha sahneye çıkıp skoru 3-0'a taşımayı başardı. Özbek golcü 88'de farkın 4'e çıkmasını sağladı. Maç bu skorla sona erdi.

Erol Bulut ve Abdülkadir Ömür (AA)Erol Bulut ve Abdülkadir Ömür (AA)

KOCAELİSPOR'U KONUK EDECEK

Sahadan net galibiyetle ayrılan Başakşehir, puanını 10'a yükseltti. Gelecek hafta Kocaelispor'u ağırlayacak. 10 puanda kalan Antalyaspor ise Eyüpspor'un konuğu olacak.

