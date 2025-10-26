Ajax, Eredivisie'nin 10. haftasında Twente'ye konuk oldu. De Grolsch Veste'de oynanan karşılaşmada ev sahibi dakikalar 4'ü gösterirken Kristian Nökkvi Hlynsson ile öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci devrede skor 49. dakika itibarıyla 1-1'e geldi. Wout Weghorst ağları havalandıran isim oldu. 51'de ise Oscar Gloukh takımını öne geçirdi. 56'ıncı dakikada ise Mika Godts farkın ikiye çıkardı. 64'te Ricky Van Wolfswinkel penaltıdan skoru 3-2'ye getirdi. Kalan dakikalarda tabela değişmedi.

Kırmızı beyazlı ekip bu galibiyetle puanını 19'a yükseltti ve bir sonraki hafta Heerenveen'i ğırlayacak. Twente ise 14 puanda kaldı ve Groningen'e konuk olacak.