Yarım düzine golle şov! Leipzig - Augsburg: 6-0 | MAÇ SONUCU

Almanya Bundesliga’nın 8. haftasında Leipzig, deplasmanda Augsburg karşısında adeta fırtına gibi esti. WWK Arena’da oynanan mücadelede konuk ekip sahadan 6-0’lık tarihi bir galibiyetle ayrıldı.

Leipzig, karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren oyunun kontrolünü eline aldı. 10. dakikada Yan Diomande perdeyi açarken, 18. dakikada Romulo, 22. dakikada Antonio Nusa, 38. dakikada Christoph Baumgartner, 56. dakikada Assan Ouedraogo ve 65. dakikada Castello Lukeba golleriyle farkı altıya taşıdı.

Bu sonuçla Leipzig puanını 19'a yükselterek ikinci sıradaki yerini korudu. Augsburg ise 7 puanda kaldı ve hem kötü gidişatını sürdürdü hem de taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

EN AĞIR SKORLARDAN BİRİ

Bundesliga tarihinde hiçbir iç saha maçında dört farklı farkla yenilmeyen Augsburg, Leipzig karşısında aldığı 6-0'lık sonuçla kulüp tarihinin en ağır iç saha mağlubiyetini yaşadı. Bu yenilgi, hem takım hem taraftar açısından unutulmak istenecek bir geceye dönüştü.

ROMULO'NUN PARLAYAN PERFORMANSI

Leipzig'in yaz transfer döneminde Göztepe'den kadrosuna kattığı Brezilyalı futbolcu Romulo, Augsburg karşısında göz doldurdu. 63 dakika sahada kalan genç yıldız, 1 gol ve 1 asistlik performansıyla galibiyetin mimarlarından biri oldu.

SONRAKİ HAFTA PROGRAMI

Bundesliga'nın 9. haftasında Augsburg, sahasında Borussia Dortmund'u konuk edecek. Leipzig ise evinde Stuttgart ile karşı karşıya gelecek. Leipzig'in bu galibiyeti, Almanya'da haftanın en dikkat çeken sonuçlarından biri olarak kayıtlara geçti.

