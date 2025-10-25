İkinci yarıya da etkili başlayan Manchester United, 57. dakikada Bryan Mbeumo'nun golüyle farkı yeniden ikiye çıkardı. Brighton, 68. dakikada Charalampos Kostoulas'ın ağları sarsmasıyla umutlandı ancak 77. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Mbeumo, skoru 4-2'ye taşıyarak maça noktayı koydu.

Brighton , 39. dakikada eski Manchester United'lı Danny Welbeck ile farkı bire indirdi ve ilk yarı 2-1 ev sahibi lehine sonuçlandı.

Ferdi Kadıoğlu (REUTERS)

ALTAY KULÜBEDE FERDİ SAHADA

Brighton'da forma giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, karşılaşmanın tamamında sahada kaldı ve savunmadaki enerjik performansıyla dikkat çekti.

Manchester United'da ise milli kaleci Altay Bayındır, maçı yedek kulübesinde tamamladı.

PUAN DURUMU VE SONRAKİ MAÇLAR

Bu galibiyetle Manchester United puanını 16'ya yükseltti ve üst sıralara tırmanışını sürdürdü. Brighton ise aldığı yenilgiyle 12 puanda kaldı.

Premier Lig'in 10. haftasında Manchester United, deplasmanda Nottingham Forest ile karşılaşacak. Brighton ise kendi sahasında Leeds United'ı ağırlayacak.