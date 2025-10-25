PODCAST CANLI YAYIN

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi’nin 5. haftasında Beşiktaş GAİN, sahasında Bursaspor’u 88-70 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü. BJK Akatlar Arena’da oynanan mücadelede siyah-beyazlı ekip, baştan sona üstün bir performans sergiledi.

Karşılaşmanın ilk yarısında karşılıklı sayılarla dengeli bir oyun görülse de, ikinci yarıda Beşiktaş GAİN tempoyu artırdı. Özellikle savunmadaki direnci ve hızlı hücumlarda bulduğu sayılarla farkı açan siyah-beyazlı ekip, taraftarlarının desteğiyle mücadeleyi 18 sayı farkla kazandı.

DEVON DOTSON'DAN YILDIZ PERFORMANSI

Beşiktaş GAİN'de 21 sayı kaydeden Devon Dotson, takımın en skorer ismi oldu ve galibiyetin mimarı olarak öne çıktı. Dotson'un yanı sıra Morgan ve Zizic de pota altında etkili bir performans sergiledi.

BEŞİKTAŞ'TAN MÜKEMMEL BAŞLANGIÇ

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş GAİN, ligde 5'te 5 yaparak puanını 10'a çıkardı ve zirvedeki yerini korudu. Bursaspor ise 7 puanda kaldı ve son iki maçta ikinci yenilgisini aldı.

SIRADAKİ RAKİPLER BELLİ

Ligin 6. haftasında Beşiktaş GAİN, deplasmanda Merkezefendi Belediyesi ile karşılaşacak. Bursaspor ise sahasında Bahçeşehir Koleji'ni konuk edecek.

Siyah-beyazlılar, bu galibiyetle birlikte sezona kusursuz bir giriş yaparak şampiyonluk adaylığını bir kez daha ortaya koydu.

