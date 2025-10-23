Samsunspor - Dinamo Kiev | CANLI

PODCAST CANLI YAYIN

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nin 2. haftasında Samsunspor, sahasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile karşı karşıya geliyor. Karadeniz temsilcisi, Avrupa’da tarih yazma hedefiyle çıkacağı bu zorlu mücadelede taraftarının desteğini arkasına alarak 3 puanı hanesine yazdırmak amacında. Samsunspor - Dinamo Kiev maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Samsunspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 2. haftasında Dinamo Kiev'i konuk ediyor.

Samsunspor son maçında Kayserispor'u yendi (AA)Samsunspor son maçında Kayserispor'u yendi (AA)

İLK 11'LER

SAMSUNSPOR:

DINAMO KIEV:

Samsunspor Avrupa kupalarında başarılı olmak amacında (AA)Samsunspor Avrupa kupalarında başarılı olmak amacında (AA)

DÜDÜK KRISTJANSSON'DA

UEFA'nın görevlendirmesine göre, maçta düdük İzlanda Futbol Federasyonu'ndan Ivar Orri Kristjansson'da. Kristjansson'un yardımcılıklarını Birkir Sigurdarson ve Gylfi Mar Sigurdsson yaparken, karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Vilhjalmur Thorarinsson.

Samsunspor Konferans Ligi'nde adını üst turlara yazdırmak amacında (AA)Samsunspor Konferans Ligi'nde adını üst turlara yazdırmak amacında (AA)

SAMSUNSPOR'DA EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Kırmızı-beyazlılarda Dinamo Kiev maçı öncesinde önemli eksikler bulunuyor. Konferans Ligi'ne yapılan kadro bildiriminden sonra transfer edilen Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın, UEFA kuralları gereği bu maçta forma giyemiyor.

Olivier Ntcham, Kayserispor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacak. Sakatlıkları süren Ebrima Ceesay ve Bedirhan Çetin de Dinamo Kiev karşısında kadroda yer almıyor.

Samsunspor ilk maçında Legia'yı yendi (AA)Samsunspor ilk maçında Legia'yı yendi (AA)

AVRUPA'DA YENİ YOLCULUK

Samsunspor, Avrupa macerasına bu sezon UEFA Avrupa Ligi play-off turunda başladı. Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile oynadığı eşleşmede ilk maçı 2-1 kaybeden, rövanşta ise 0-0 berabere kalan Karadeniz ekibi, UEFA Avrupa Ligi'ne veda ederek yoluna Konferans Ligi'nde devam etti.

Kırmızı-beyazlılar, Konferans Ligi grup aşamasındaki ilk maçında Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti. Takımın galibiyet golünü Hollandalı yıldız Musaba kaydetti.

Samsunspor 2'de 2 yapmak amacında (AA)Samsunspor 2'de 2 yapmak amacında (AA)

GRUPTA SIRADAKİ MAÇLAR

Samsunspor, Dinamo Kiev mücadelesinin ardından sırasıyla AEK (Yunanistan), Mainz (Almanya), Hamrun Spartans (Malta) ve Breidablik (İzlanda) ile karşı karşıya gelecek.

Carlo Holse (İHA)Carlo Holse (İHA)

HEDEF 2'DE 2

Grubun ilk haftasında alınan Legia Varşova galibiyetiyle 3 puan toplayan Samsunspor, Dinamo Kiev karşısında da kazanarak puanını 6'ya çıkarmayı hedefliyor.

