Bu sonuçla siyah-beyazlılar gruptaki ikinci yenilgisini, Charnay Basket ise ikinci galibiyetini elde etti.

Salon: Maurice Chevalier

Hakemler: Emma Perry (İrlanda), Igor Esteve Malmierca (Andorra), Gavin Williams (Galler)

Charnay Basket: Chevaugeon 9, Mayo 8, Thomas 22, Chabrier 5, Drame 2, Colas 4, Daramy 2, Dalstra 6, Maye Toure 9

Beşiktaş BOA: Pelin Derya Bilgiç 4, Okonkwo 22, Milic 9, Fasoula 13, Migna Toure 11, Gülşah Duman, Özge Özışık, Meltem Yıldızhan

1. Periyot: 21-19

Devre: 32-26

3. Periyot: 54-44