EuroLeague hakemi gözaltına alındı!

EuroLeague hakemi Uroş Nikolic, Sırbistan'da tutuklandı.

EuroLeague, ABA Ligi ve Sırbistan iç liglerinde görev yapan hakem Uros Nikolic, çarşamba günü polis tarafından gözaltına alındı. Sırp polisinin hakemin evinde yaptığı aramada 250 bin euro nakit para ele geçirildi.

SUÇ ÖRGÜTÜYLE BAĞLANTILI

Sırbistan devlet televizyonu RTS'nin haberine göre gözaltının, organize suç örgütüyle bağlantılı olabileceği şüphesiyle yürütülen uluslararası bir polis operasyonu kapsamında gerçekleştiği belirtildi. Nikolic'in perşembe günü Sırbistan Cumhuriyeti Organize Suçlarla Mücadele Savcılığı'na ifade vermesi bekleniyor.

