Tedesco’dan Saran’a güven mesajı: "Bir ay sonra gerçek Fenerbahçe’yi izleyeceksiniz”

Fenerbahçe'de oynattığı oyun ve aldığı sonuçlar nedeniyle eleştirilen İtalyan teknik adam Domenico Tedesco ile Başkan Sadettin Saran 'ın bir toplantı yaptığı öğrenildi. Tedesco’dan pembe tablo (Takvim.com.tr)

Genç teknik adamın, "Geldiğim günden beri takımın performansında olumlu artışlar yaşandı. Gol beklentisi, rakip ceza sahasında topla buluşma ve topa sahip olma gibi hücum verilerinde artış var. Takımın form durumundan memnunum" dediği öğrenildi.



Tedesco (Takvim.com.tr)

Tedesco'nun, "Göreve geleli çok uzun süre olmadı ama belirli bir oyun temposu yakalamak üzereyiz. Biraz zamana ihtiyacımız var. 1 ay sonra takım tamamen istediği seviyeye gelecek ve bizden beklenen oyunu tam anlamıyla o zaman sahaya yansıtacağız" ifadelerini kullandığı öğrenildi.