Lucas Torreira'nın babası kalp krizi geçirdi

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Bodo/Glimt galibiyetinin ardından konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yıldız futbolcusu Lucas Torreira hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, Uruguaylı orta saha oyuncusunun babasının kalp krizi geçirdiğini ve buna rağmen maça çıktığını duyurdu.

Basın toplantısında duygusal açıklamalarda bulunan Buruk, oyuncusuna övgüler yağdırarak, Uruguaylı yıldızın babasının kalp krizi geçirdiğini dile getirerek ülkesine döneceğini dile getirdi.

Buruk şunları söyledi;

"Lucas Torreira'nın babası kalp krizi geçirmiş ama o bu maçta sahadaydı. Böyle bir durumda oynamak gerçekten kolay değil. Ona izin verdik, 23 Ekim Perşembe günü ülkesine dönecek. Herkese elimi uzatmak, herkesle konuşmak ve dokunmak zorundayım. İşim sadece antrenman yapmak değil, saha dışındaki konular da vaktimizi alıyor. Oyuncularımla çok yakınım ve onlara çok değer veriyorum. Torreira da bunlardan biri. Babasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu şekilde oynaması gerçekten zor bir durum.

Takımı ne kadar sevdiğini ve değer verdiğini biliyoruz. Her şeye rağmen bu maçta oynamak istediğini konuşmalıyız. Bu birçok futbolcu için geçerli. Aynı şekilde Osimhen ve Icardi için de… Galatasaraylıları mutlu etmek istiyorlar. Bu oyuncuların adanmışlıklarını, takıma nasıl sahip çıktıklarını konuşmak lazım. Taraftar da onlara bu değeri veriyor."

