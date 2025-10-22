Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmada taraftar desteğini arkasına alan Fenerbahçe Opet, ilk periyotta zorlansa da ilerleyen dakikalarda oyunun kontrolünü tamamen eline aldı. Mücadelenin hakem üçlüsünü Mikheil Vartanov (Gürcistan), Svetlana Stoyanova (Bulgaristan) ve Amalia Marchiş (Romanya) oluşturdu.

PERİYOT SONUÇLARI

1. Periyot: 19-23

Devre: 45-42

3. Periyot: 69-57

Maç Sonucu: 94-73

MAÇIN ÖNE ÇIKAN İSİMLERİ

Fenerbahçe Opet'te Emma Meesseman 17 sayı ve yüksek isabet oranıyla gecenin yıldızı oldu. Iliana Rupert 15 sayı üretirken, McBride 13, Alperi Onar 11, Olcay Çakır ise 9 sayıyla galibiyete katkı verdi. Takımın hücumda top paylaşımı ve savunmada direnci dikkat çekti.

Fenerbahçe Opet'in skor dağılımı:

Sevgi Uzun 2, Allen 5, Meesseman 17, Rupert 15, Allemand 5, Olcay Çakır 9, Alperi Onar 11, Tilbe Şenyürek 5, Gustafson 9, McBride 13, İdil Saçalır 3.

Konuk ekip Olympiakos'ta ise Johnson (17), Woolfolk (15) ve Christinaki (12) çift haneli skor üreten oyuncular oldu. Ancak Yunan ekibi, ikinci yarıda Fenerbahçe'nin tempolu hücumlarına karşı koyamadı.