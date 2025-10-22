PODCAST CANLI YAYIN

Kanarya'dan 21 sayı fark! Fenerbahçe Opet - Olympiakos: 94-73 | MAÇ SONUCU

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi C Grubu 3. hafta mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe Opet, sahasında Yunanistan ekibi Olympiakos’u 94-73 mağlup ederek namağlup unvanını korudu. Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla üçüncü maçını da kazanarak grubun zirvesindeki yerini sağlamlaştırdı.

Giriş Tarihi:
Kanarya'dan 21 sayı fark! Fenerbahçe Opet - Olympiakos: 94-73 | MAÇ SONUCU

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmada taraftar desteğini arkasına alan Fenerbahçe Opet, ilk periyotta zorlansa da ilerleyen dakikalarda oyunun kontrolünü tamamen eline aldı. Mücadelenin hakem üçlüsünü Mikheil Vartanov (Gürcistan), Svetlana Stoyanova (Bulgaristan) ve Amalia Marchiş (Romanya) oluşturdu.

PERİYOT SONUÇLARI

1. Periyot: 19-23

Devre: 45-42

3. Periyot: 69-57

Maç Sonucu: 94-73

MAÇIN ÖNE ÇIKAN İSİMLERİ

Fenerbahçe Opet'te Emma Meesseman 17 sayı ve yüksek isabet oranıyla gecenin yıldızı oldu. Iliana Rupert 15 sayı üretirken, McBride 13, Alperi Onar 11, Olcay Çakır ise 9 sayıyla galibiyete katkı verdi. Takımın hücumda top paylaşımı ve savunmada direnci dikkat çekti.

Fenerbahçe Opet'in skor dağılımı:
Sevgi Uzun 2, Allen 5, Meesseman 17, Rupert 15, Allemand 5, Olcay Çakır 9, Alperi Onar 11, Tilbe Şenyürek 5, Gustafson 9, McBride 13, İdil Saçalır 3.

Konuk ekip Olympiakos'ta ise Johnson (17), Woolfolk (15) ve Christinaki (12) çift haneli skor üreten oyuncular oldu. Ancak Yunan ekibi, ikinci yarıda Fenerbahçe'nin tempolu hücumlarına karşı koyamadı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan Körfez turuna çıktı! Ana gündemi Gazze üçüncü durak Umman | İki ülkeyle 8 anlaşma imzalandı
Zamanlama manidar! İsrail'de Batı Şeria'nın ilhakını öngören yasa tasarısı kabul edildi: Türkiye'den tepkiler peş peşe
İdefix
FETÖ'deki iç savaş büyüyor! Haşhaşilerin 'Ali Heyet'inde kan gövdeyi götürüyor: Aforoz edilen Mustafa Özcan'ı ilk satan "Uzun Cevdet" oldu
Cimbom evinde yine kral! Galatasaray - Bodo/Glimt: 3-1 | MAÇ SONUCU
Sapkınlığa yine kalkan oldu! LGBT'nin "teminatı" Özgür Özel bu kez yargı paketine karşı çıktı: Sana ne!
Kartal'dan hayata dönüş! Konyaspor - Beşiktaş: 0-2 | MAÇ SONUCU
Hayvanlar suyu içmedi kuyuda cesedi çıktı! Hasret'in katili kim? 5 cinayetten hükümlü şüpheli yakalandı
PKK'dan "İmralı" provokasyonu! Kandil'deki "Ümit"siz vaka... Değişmeyen takoz kafa: Süreç bozulacaksa varsın bozulsun
Gazze'de Türk gücü sorusundan sonra kekelemeye başladı! Netanyahu JD Vance ile görüşmesinde şoka uğradı
Başkan Erdoğan 500 bin sosyal konut projesinin detaylarını cuma günü açıklayacak!
Domenico Tedesco kararını netleştirdi! Fenerbahçe - Stuttgart maçında forma o isimlerin
Lütfü Savaş'tan CHP'nin 39. Olağan Kurultayına iptal istemi! Takvim dilekçeye ulaştı... "Zehirli ağacın zehirli meyvesi misali sakat"
CHP Tekirdağ İl Kongresi karıştı! Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay'dan olay sözler: Kovun beni! Namussuzsunuz
Başkan Erdoğan'ın Terörsüz Türkiye mektubu şehit ailesine ulaştı! "Gurur duyuyorum"
Başkan Erdoğan’ın Stoltenberg’i şaşkına çeviren mısır sorusu! Eski sekreter anılarını yazdı: Taliban’la pazarlık yapmak mümkün
Aziz İhsan Aktaş iddianamesinden "şaibeli kurultay" çıktı! 'Mutlak butlan'ı güçlendiren detay: CHP yönetimini rüşvetle dizayn ettiler
Sarkozy’ye hapishanede ilk gecesinde ölüm tehditleri yağdı: “Her şeyi biliyoruz Sarko”
Beşiktaş'ta 244 milyonluk "aşevi" çarkı! CHP'li Rıza Akpolat hangi proje için ne kadar rüşvet aldı?
Eskişehir'deki rezervlere 3 il daha katıldı! NTE geleceğin petrolü olacak | "Varlığını ilk kez Berat Albayrak döneminde öğrendik"