Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde uzun süre sonra üst üste iki kez kazandı!

7 Kasım - 5 Aralık 2012 tarihleri arasında oynanan üç maçlık süreçte Cimbom; Romanya ekibi CFR Cluj'u 3-1, İngiltere devi Manchester United'ı 1-0 VE Portekiz temsilcisi Braga'yı 2-1 mağlup ederek üst üste 3 galibiyet almış ve o sezon son 16 turuna yükselmişti.

Galatasaray , Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasında son olarak 2012-2013 sezonunda bu başarıyı elde etmişti. O dönem teknik direktörlüğü Fatih Terim yapan sarı-kırmızılılar, unutulmaz bir seriyle Avrupa'da adından söz ettirmişti.

Galatasaray üst üste ikinci maçından galibiyetle ayrıldı (AA)

YENİ DÖNEMDE TARİH TEKERRÜR ETTİ

Aradan geçen 13 yılın ardından Galatasaray, bu tarihi başarıyı yeniden yaşattı. Okan Buruk'un teknik direktörlüğünde yeniden Avrupa'da güçlü bir kimlik kazanan sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasında üst üste iki galibiyet alarak 2012-2013'ten bu yana ilk kez bu istatistiği tekrarladı.

Bu performans, Galatasaray'ın Avrupa'da yeniden iddialı bir takım haline geldiğini gösterirken, teknik ekip ve futbolcuların uyumu da dikkat çekti. Özellikle Victor Osimhen, Leroy Sane, Lucas Torreira ve Yunus Akgün gibi isimlerin form grafiği, sarı-kırmızılıların bu seriyi yakalamasında büyük rol oynadı.