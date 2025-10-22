Karşılaşma hızlı başladı. Konuk ekip Karabağ, henüz 1. dakikada Livramento Andrade'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Bu golle birlikte San Mames'te kısa süreli bir sessizlik yaşandı. Ancak Athletic Bilbao, bu erken gole rağmen oyundan düşmedi ve kontrolü kısa sürede yeniden eline aldı.

BILBAO'DAN DÖNÜŞ

Maçın 40. dakikasında Gorka Guruzeta, ceza sahası içinde yaptığı düzgün vuruşla skoru eşitleyerek takımı adına umutları tazeledi. İlk yarı 1-1'lik beraberlikle sonuçlanırken, ikinci yarıda baskısını artıran Bilbao üstünlüğü tamamen eline geçirdi.

Dakikalar 70'i gösterdiğinde sahneye bu kez Robert Navarro Munoz çıktı. Genç oyuncu, takımını 2-1 öne geçirdi. Maçın son bölümünde ise bir kez daha Gorka Guruzeta sahne aldı. 88. dakikada attığı golle farkı ikiye çıkaran Guruzeta, hem takımını rahatlattı hem de maçın yıldızı oldu.

SEZONUN İLK GALİBİYETİ

Bu sonuçla Athletic Bilbao, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonki ilk galibiyetini aldı ve puanını 3'e yükseltti. Teknik direktör Ernesto Valverde yönetimindeki Bask ekibi, sahadaki hırslı oyunuyla taraftarına moral verdi.

Konuk takım Karabağ ise, bu sezon Devler Ligi'nde ilk yenilgisini aldı ve 6 puanda kaldı. Azerbaycan temsilcisi, mücadele boyunca zaman zaman tehlikeli ataklar geliştirse de ikinci yarıdaki tempo karşısında direnç gösteremedi.

SONRAKİ MAÇLAR

Athletic Bilbao, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Newcastle United deplasmanına gidecek. Karabağ ise Azerbaycan'da taraftarı önünde Chelsea'yi konuk edecek.