PODCAST CANLI YAYIN

Cluj'un ilk adayı Mehmet Topal

Romanya Ligi ekiplerinden CFR Cluj, teknik direktörlük koltuğu için Mehmet Topal’ı gündemine aldı. Romanya basınında yer alan haberlere göre, Andrea Mandorlini ile yollarını ayıran CFR Cluj, ilk olarak Dan Petrescu ile görüşme gerçekleştirdi ancak taraflar anlaşma sağlayamadı. Bunun üzerine rota, daha önce Romanya’da görev yapan genç teknik adama çevrildi.

Giriş Tarihi:
Cluj'un ilk adayı Mehmet Topal

Romen basınında çıkan haberlere göre CFR Cluj yönetimi, Mehmet Topal'a resmi teklifini iletti ve çalışma şartlarını sordu. Topal'ın cevabı bekleniyor.

Romanya Ligi'nde son olarak Petrolul Ploiești'yi çalıştıran Mehmet Topal, takımın başında sergilediği başarılı performansla dikkat çekmişti. Cluj yönetimi, genç teknik adamın disiplinli yapısı ve oyun anlayışından etkilendi.

Yapılacak görüşmenin ardından taraflar arasında bir anlaşma sağlanması halinde Mehmet Topal, Romanya kariyerinde ikinci kez teknik direktörlük görevine başlamış olacak.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan Körfez turuna çıktı! Ana gündemi Gazze üçüncü durak Umman | İki ülkeyle 8 anlaşma imzalandı
FETÖ'deki iç savaş büyüyor! Haşhaşilerin 'Ali Heyet'inde kan gövdeyi götürüyor: Aforoz edilen Mustafa Özcan'ı ilk satan "Uzun Cevdet" oldu
İdefix
Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu!
Sapkınlığa yine kalkan oldu! LGBT'nin "teminatı" Özgür Özel bu kez yargı paketine karşı çıktı: Sana ne!
Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu!
PKK'dan "İmralı" provokasyonu! Kandil'deki "Ümit"siz vaka... Değişmeyen takoz kafa: Süreç bozulacaksa varsın bozulsun
Gazze'de Türk gücü sorusundan sonra kekelemeye başladı! Netanyahu JD Vance ile görüşmesinde şoka uğradı
Başkan Erdoğan 500 bin sosyal konut projesinin detaylarını cuma günü açıklayacak!
Domenico Tedesco kararını netleştirdi! Fenerbahçe - Stuttgart maçında forma o isimlerin
Lütfü Savaş'tan CHP'nin 39. Olağan Kurultayına iptal istemi! Takvim dilekçeye ulaştı... "Zehirli ağacın zehirli meyvesi misali sakat"
CHP Tekirdağ İl Kongresi karıştı! Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay'dan olay sözler: Kovun beni! Namussuzsunuz
Başkan Erdoğan'ın Terörsüz Türkiye mektubu şehit ailesine ulaştı! "Gurur duyuyorum"
Genç kadının zor anları kamerada! Taksim’de korku evine girdi başına gelmeyen kalmadı
Başkan Erdoğan’ın Stoltenberg’i şaşkına çeviren mısır sorusu! Eski sekreter anılarını yazdı: Taliban’la pazarlık yapmak mümkün
Aziz İhsan Aktaş iddianamesinden "şaibeli kurultay" çıktı! 'Mutlak butlan'ı güçlendiren detay: CHP yönetimini rüşvetle dizayn ettiler
Sarkozy’ye hapishanede ilk gecesinde ölüm tehditleri yağdı: “Her şeyi biliyoruz Sarko”
Can Holding soruşturmasında sevk yazısı ortaya çıktı! Para trafiğini Kenan Tekdağ yönetti
Beşiktaş'ta 244 milyonluk "aşevi" çarkı! CHP'li Rıza Akpolat hangi proje için ne kadar rüşvet aldı?
Eskişehir'deki rezervlere 3 il daha katıldı! NTE geleceğin petrolü olacak | "Varlığını ilk kez Berat Albayrak döneminde öğrendik"