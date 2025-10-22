Cluj'un ilk adayı Mehmet Topal

Romen basınında çıkan haberlere göre CFR Cluj yönetimi, Mehmet Topal'a resmi teklifini iletti ve çalışma şartlarını sordu. Topal'ın cevabı bekleniyor.
Romanya Ligi'nde son olarak Petrolul Ploiești'yi çalıştıran Mehmet Topal, takımın başında sergilediği başarılı performansla dikkat çekmişti. Cluj yönetimi, genç teknik adamın disiplinli yapısı ve oyun anlayışından etkilendi.
Yapılacak görüşmenin ardından taraflar arasında bir anlaşma sağlanması halinde Mehmet Topal, Romanya kariyerinde ikinci kez teknik direktörlük görevine başlamış olacak.