Benfica'da Jose Mourinho pişmanlığı! Kabus gibi başladı

Fenerbahçe'de alınan başarısız sonuçların ardından görevine son verilen Jose Mourinho, Benfica ile yeni bir başlangıç yapmıştı. İmza töreninde "Kendi seviyeme döndüm" diyerek dikkat çeken ifadeler kullanan Portekizli çalıştırıcı, bu açıklamasıyla sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekmişti. Ancak Portekizli teknik adam, Benfica'da da istenilen çıkışı yakalayamadı.
LİGDE PUAN KAYIPLARI YAŞANIYOR
Mourinho yönetiminde Portekiz Premier Ligi'nde 4 maça çıkan Benfica, bu karşılaşmaların sadece 2'sini kazanabildi, diğer 2'si ise beraberlikle sonuçlandı. Bu süreçte 4 puan kaybeden kırmızı-beyazlılar, lider Porto'nun 4, ikinci sıradaki Sporting'in 1 puan gerisinde, 8. hafta itibarıyla 3. sırada yer aldı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KABUS GİBİ BAŞLANGIÇ
Jose Mourinho'nun Benfica'sı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde adeta dibe vurdu. Mourinho'dan önce evinde Karabağ'a 3-2 mağlup olan Portekiz ekibi, Portekizli çalıştırıcı yönetiminde çıktığı maçlarda Chelsea'ye 1-0, Newcastle United'a ise 3-0 yenildi.
Devler Ligi'nde 3. hafta sonunda puansız kalan 3 takımdan biri olan Benfica, -5 averajla 36 takım arasında 34. sırada bulunuyor.