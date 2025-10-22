Benfica'da Jose Mourinho pişmanlığı! Kabus gibi başladı

Fenerbahçe'de alınan başarısız sonuçların ardından görevine son verilen Jose Mourinho, Benfica ile yeni bir başlangıç yapmıştı. İmza töreninde "Kendi seviyeme döndüm" diyerek dikkat çeken ifadeler kullanan Portekizli çalıştırıcı, bu açıklamasıyla sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekmişti. Ancak Portekizli teknik adam, Benfica'da da istenilen çıkışı yakalayamadı.