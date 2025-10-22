PODCAST CANLI YAYIN

Benfica'da Jose Mourinho pişmanlığı! Kabus gibi başladı

Süper Lig devi Fenerbahçe ile yollarını ayırmasının ardından ülkesine dönerek Benfica’nın başına geçen Jose Mourinho, Portekiz’de zor günler geçiriyor. Sezon başında büyük umutlarla göreve getirilen tecrübeli teknik adam, hem ligde hem de Avrupa arenasında bekleneni veremedi.

Fenerbahçe'de alınan başarısız sonuçların ardından görevine son verilen Jose Mourinho, Benfica ile yeni bir başlangıç yapmıştı. İmza töreninde "Kendi seviyeme döndüm" diyerek dikkat çeken ifadeler kullanan Portekizli çalıştırıcı, bu açıklamasıyla sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekmişti. Ancak Portekizli teknik adam, Benfica'da da istenilen çıkışı yakalayamadı.

LİGDE PUAN KAYIPLARI YAŞANIYOR

Mourinho yönetiminde Portekiz Premier Ligi'nde 4 maça çıkan Benfica, bu karşılaşmaların sadece 2'sini kazanabildi, diğer 2'si ise beraberlikle sonuçlandı. Bu süreçte 4 puan kaybeden kırmızı-beyazlılar, lider Porto'nun 4, ikinci sıradaki Sporting'in 1 puan gerisinde, 8. hafta itibarıyla 3. sırada yer aldı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KABUS GİBİ BAŞLANGIÇ

Jose Mourinho'nun Benfica'sı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde adeta dibe vurdu. Mourinho'dan önce evinde Karabağ'a 3-2 mağlup olan Portekiz ekibi, Portekizli çalıştırıcı yönetiminde çıktığı maçlarda Chelsea'ye 1-0, Newcastle United'a ise 3-0 yenildi.

Devler Ligi'nde 3. hafta sonunda puansız kalan 3 takımdan biri olan Benfica, -5 averajla 36 takım arasında 34. sırada bulunuyor.

TARAFTARLAR MOURINHO'YA TEPKİ GÖSTERİYOR

Benfica'daki kötü gidişat Portekizli taraftarların sabrını taşırdı. Sosyal medyada Mourinho'ya yönelik eleştiriler her geçen gün artarken, bazı taraftarlar teknik direktör değişikliği çağrısında bulundu.

Kırmızı-beyazlı taraftarlar, "Gidişat değişmezse hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir başarısızlık yaşanacak" yorumlarını yaparak kulüp yönetimini acil aksiyon almaya davet etti.

