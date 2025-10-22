Atakan Karazor'dan Fenerbahçe itirafı! "Cehennem gibi olacak"

Futbol hayatını Almanya'da sürdüren Atakan Karazor, Fenerbahçe ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi 3. hafta mücadelesi öncesinde konuştu. İşte milli futbolcunun açıklamaları... "BURADAKİ ATMOSFERİ BİLİYORUM"

İstanbul'da oynamanın kendisi için özel bir anlam taşıdığını dile getiren Karazor, "Benim için evimde olmak güzel. Ailem ve arkadaşlarım burada olacak. Yarınki atmosferde oyunumla ilgili bir sorun yaşamayacağım. Buradaki atmosferi biliyorum, herhangi bir şekilde etkilenmeyeceğim." ifadelerini kullandı. "CEHENNEM GİBİ OLACAĞINI BİLİYORUM"

Kadıköy atmosferine yabancı olmadığını vurgulayan milli oyuncu, "İki hafta önce milli maçta buradaydım. Cehennem gibi olacağını biliyorum ama biz takım olarak buna karşı duracağız. Üç puan hedefiyle elimizden gelen her şeyi yapacağız." şeklinde konuştu.

Atakan Karazor (EPA) DEMIROVİC'İN YOKLUĞU İÇİN DEĞERLENDİRME

Takım arkadaşı Ermedin Demirovic'in yokluğu hakkında da konuşan Karazor, "Ermedin'in olmaması kötü ama hızlı bir şekilde iyileşiyor. Yokluğunu hissettirmemeye çalışacağız. Güçlü bir oyuncu ama eksikliğini sahada hissettirmemek için elimizden geleni yapacağız." dedi. MİLLİ TAKIM AÇIKLAMASI

Milli formayı giymenin kendisi için büyük bir gurur olduğunu belirten Karazor, "Milli takımda olmaktan çok mutluyum. Fenerbahçe'de oynayan arkadaşlarım da var, onlarla sürekli görüşüyorum. Ancak şu anda sabırla maça odaklanacağım." sözlerini sarf etti.