Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'dan İsrail açıklaması

THY EuroLeague’de mücadele eden temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, İsrail takımlarının iç saha maçlarını yeniden kendi ülkelerinde oynayabileceklerine dair çıkan haberler üzerine ortak bir duyuru yayımladı.

Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'de İsrail takımlarına yönelik çıkan haberlere dair açıklama yaptı.

Yapılan ortak açıklama şu şekilde:

"EuroLeague'de, İsrail takımlarının 1 Aralık 2025 tarihinden itibaren iç saha maçlarını yeniden İsrail'de oynayabilmesine ilişkin haberler gündeme gelmiştir.

21 Ekim 2025 tarihinde EuroLeague yönetimi tarafından gayri resmi olarak gerçekleştirilen toplantıda, İsrail takımlarının maçlarına ilişkin değerlendirmeler yapılmıştır.

Toplantının ardından EuroLeague tarafından paylaşılan basın bülteninde ve EuroLeague CEO'su Paulius Motiejunas'ın basın kuruluşlarına yaptığı açıklamalarda karar sürecinde tüm üyelerin ortak görüşle hareket ettiği belirtilmiş olsa da söz konusu toplantıda herhangi bir oylama yapılmamış, sadece konunun takibi kararı alınmıştır. Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes Spor Kulübü konuya ilişkin olumsuz görüşlerini dile getirmiş ve olası kararın alınması halinde ortaya çıkacak tablo ile ilgili endişelerini açıklıkla dile getirmiştir.

Konuya dair devletimizin ilgili kurumlarıyla ve EuroLeague yönetimi ile görüşmelerimiz devam etmektedir. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır."

