PODCAST CANLI YAYIN

Alperen Şengün'den sezona müthiş başlangıç

NBA'de yeni sezon başladı. Alperen Şengün, olağanüstü bir performansla mücadele etti. Şengün, 49 dakikada oynadı ve 39 sayı, 11 ribaund ve 7 asist istatistikleriyle sezona harika bir başlangıç yaptı.

Giriş Tarihi:
Alperen Şengün'den sezona müthiş başlangıç
NBA'de yeni sezon iki maçla başladı.

Sezonun açılış maçında son şampiyon Oklahoma City Thunder ile Houston Rockets karşı karşıya geldi. Paycom Center'da oynanan mücadeleyi ev sahibi OKC Thunder, uzatmalar sonucunda 125-124 kazandı.



Rockets forması giyen milli yıldızımız Alperen Şengün, 49 dakikada oynadı ve 39 sayı, 11 ribaund ve 7 asist istatistikleriyle sezona harika bir başlangıç yaptı.

Rockets'ın yeni yıldızı Kevin Durant, 47 dakikada 23 sayı, Amen Thompson 18 sayı, Jabari Smith ise 16 sayı ile oynadı.

OKC Thunder'da Ligin son MVP'si Shai Gilgeous-Alexander 35 sayı, Chet Holmgren ise 28 sayı ile mücadele etti.

Rockets, bir sonraki maçını Detroit Pistons ile cumayı cumartesiye bağlayan gece 03.00'de oynayacak.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan Körfez turuna çıktı! Ana gündemi Gazze üçüncü durak Umman | İki ülkeyle 8 anlaşma imzalandı
PKK'dan "İmralı" provokasyonu! Kandil'deki "Ümit"siz vaka... Değişmeyen takoz kafa: Süreç bozulacaksa varsın bozulsun
İdefix
Başkan Erdoğan 500 bin sosyal konut projesinin detaylarını cuma günü açıklayacak!
Lütfü Savaş'tan CHP'nin 39. Olağan Kurultayına iptal istemi! Takvim dilekçeye ulaştı... "Zehirli ağacın zehirli meyvesi misali sakat"
Genç kadının zor anları kamerada! Taksim’de korku evine girdi başına gelmeyen kalmadı
Sarkozy’ye hapishanede ilk gecesinde ölüm tehditleri yağdı: “Her şeyi biliyoruz Sarko”
Aziz İhsan Aktaş iddianamesinden "şaibeli kurultay" çıktı! 'Mutlak butlan'ı güçlendiren detay: CHP yönetimini rüşvetle dizayn ettiler
Başkan Erdoğan’ın Stoltenberg’i şaşkına çeviren mısır sorusu! Eski sekreter anılarını yazdı: Taliban’la pazarlık yapmak mümkün
Can Holding soruşturmasında sevk yazısı ortaya çıktı! Para trafiğini Kenan Tekdağ yönetti
Beşiktaş'ta 244 milyonluk "aşevi" çarkı! CHP'li Rıza Akpolat hangi proje için ne kadar rüşvet aldı?
Başkan Erdoğan'dan 64. Dünya Borsalar Federasyonu Genel Kurulu'na video mesaj... Flaş Kara para uyarısı!
Eskişehir'deki rezervlere 3 il daha katıldı! NTE geleceğin petrolü olacak | "Varlığını ilk kez Berat Albayrak döneminde öğrendik"
Adana'da film gibi olay: Çelik kasa hırsızı dışkısından yakalandı
İsrail gazetesi “Türkiye gök savaşçılarını ortaya çıkardı” dedi: F-35’leri tehdit eden drone
Okan Buruk Bodo Glimt 11'ini netleştirdi! Galatasaray'da forma o yıldızların
Kara paradan CHP kurultayına! Can Holding - BİNSAT- Laleli Taç Döviz hattında girift ilişkiler: Doğa Koleji üzerinden siyasi rüşvet
Memur zammı geliyor: Ocak artışı ve enflasyon farkı ile maaş ve yardımlar nasıl değişecek?
Kuruluş Orhan 2. tanıtım yayınlandı: Usta isimlerle dolu sahneler heyecanı zirveye taşıdı
Beşiktaş yeni sayfa açmak istiyor! Konyaspor maçının 11'i belirlendi