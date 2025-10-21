Yusuf Akçiçek gol perdesini açtı

Fenerbahçe'den sezon başında Al Hilal'e transfer olan genç oyuncu, 25. dakikada attığı golle takımını öne geçirdi. Bu gol, Yusuf Akçiçek'in Suudi Arabistan temsilcisindeki ilk golü oldu.

3 MAÇTA FORMA GİYDİ

Yusuf Akçiçek, Al Hilal formasıyla bugüne kadar 3 resmi maçta görev aldı. Bu karşılaşmaların birinde ilk 11'de sahaya çıkan milli futbolcu, attığı bu golle teknik heyetin güvenini kazandı.

Al Hilal taraftarları da genç yıldızın performansını büyük bir coşkuyla karşıladı.

Riyad temsilcisi karşılaşmayı 3-1 kazandı.