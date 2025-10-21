Bu sonuçla birlikte Ankara ekibi Ziraat Bankkart, AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı 5. kez kazandı.
MAÇIN SET SONUÇLARI
Setler: 19-25, 25-22, 25-18, 25-17
Süre: 102 dakika (25, 27, 27, 23)
HAKEMLER
Ozan Sarıkaya
Furkan Salduz
ZİRAAT BANKKART KADROSU
Murat Yenipazar, Vahit Emre Savaş, Clevenot, Nimir, Fornal, Bedirhan Bülbül
(Yedekler: Berkay Bayraktar, Burakhan Tosun)
FENERBAHÇE MEDİCANA KADROSU
Adis Lagumdzija, Mert Matic, Drzyzga, Ngapeth, Chinenyeze, Yiğit Gülmezoğlu
(Yedekler: Burutay Subaşı, Caner Dengin, Mirza Lagumdzija, Galvez, Halit Kurtuluş)
Ziraat Bankkart, ilk seti kaybetmesine rağmen geri dönerek üst üste üç seti kazandı ve şampiyonluğa ulaştı. Bu zaferle birlikte kırmızı-beyazlı ekip, Türk voleybolundaki son yıllardaki üstün formunu bir kez daha sürdürdü.