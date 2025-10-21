Bu sonuçla birlikte Ankara ekibi Ziraat Bankkart, AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı 5. kez kazandı.

MAÇIN SET SONUÇLARI

Setler: 19-25, 25-22, 25-18, 25-17

Süre: 102 dakika (25, 27, 27, 23)

HAKEMLER

Ozan Sarıkaya

Furkan Salduz

ZİRAAT BANKKART KADROSU

Murat Yenipazar, Vahit Emre Savaş, Clevenot, Nimir, Fornal, Bedirhan Bülbül

(Yedekler: Berkay Bayraktar, Burakhan Tosun)

FENERBAHÇE MEDİCANA KADROSU

Adis Lagumdzija, Mert Matic, Drzyzga, Ngapeth, Chinenyeze, Yiğit Gülmezoğlu

(Yedekler: Burutay Subaşı, Caner Dengin, Mirza Lagumdzija, Galvez, Halit Kurtuluş)

Ziraat Bankkart, ilk seti kaybetmesine rağmen geri dönerek üst üste üç seti kazandı ve şampiyonluğa ulaştı. Bu zaferle birlikte kırmızı-beyazlı ekip, Türk voleybolundaki son yıllardaki üstün formunu bir kez daha sürdürdü.