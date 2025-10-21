PODCAST CANLI YAYIN

Voleybolda şampiyon Ziraat Bankkart !

Voleybol 2025 Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası’nda şampiyon belli oldu. Malatya Orduzu Spor Salonu’nda oynanan finalde Ziraat Bankkart, Fenerbahçe Medicana’yı 3-1 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

Giriş Tarihi:
Voleybolda şampiyon Ziraat Bankkart !

Bu sonuçla birlikte Ankara ekibi Ziraat Bankkart, AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı 5. kez kazandı.

MAÇIN SET SONUÇLARI

Setler: 19-25, 25-22, 25-18, 25-17
Süre: 102 dakika (25, 27, 27, 23)

HAKEMLER

Ozan Sarıkaya

Furkan Salduz

ZİRAAT BANKKART KADROSU

Murat Yenipazar, Vahit Emre Savaş, Clevenot, Nimir, Fornal, Bedirhan Bülbül
(Yedekler: Berkay Bayraktar, Burakhan Tosun)

FENERBAHÇE MEDİCANA KADROSU

Adis Lagumdzija, Mert Matic, Drzyzga, Ngapeth, Chinenyeze, Yiğit Gülmezoğlu
(Yedekler: Burutay Subaşı, Caner Dengin, Mirza Lagumdzija, Galvez, Halit Kurtuluş)

Ziraat Bankkart, ilk seti kaybetmesine rağmen geri dönerek üst üste üç seti kazandı ve şampiyonluğa ulaştı. Bu zaferle birlikte kırmızı-beyazlı ekip, Türk voleybolundaki son yıllardaki üstün formunu bir kez daha sürdürdü.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
İddianame çıktı, Özgür Özel zıvanadan çıktı! Rüşvet konuşulmasın diye sağa sola saldırdı: Başkan Erdoğan'a küstah tehdide AK Parti'den tepki
Başkan Erdoğan Körfez turuna çıktı! Ana gündemi Gazze ilk durağı Kuveyt... Es Sabah ile görüştü: Kalıcı barış için iki devletli çözüm şart
İdefix
Kara paradan CHP kurultayına! Can Holding - BİNSAT- Laleli Taç Döviz hattında girift ilişkiler: Doğa Koleji üzerinden siyasi rüşvet
"Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza | Anne Yasemin Minguzzi fenalaştı | Savcılıktan itiraz
Galatasaray'a Fransa'dan 4 transfer! PSG'nin yıldızları listede
Türk Telekom
Trafikte makas atan ihtara uymayan yandı! Yüksek cezalar geliyor: Ne zaman yürürlüğe girecek?
Okan Buruk Bodo Glimt 11'ini netleştirdi! Galatasaray'da forma o yıldızların
"Aziz İhsan Aktaş" iddianamesinde Ekrem İmamoğlu bombası! Rüşvet tezgahı nasıl kuruldu? Hangi CHP'liye kaç para verildi?
Beşiktaş yeni sayfa açmak istiyor! Konyaspor maçının 11'i belirlendi
İsrail Türkiye’nin rolünü kabul etmek zorunda kaldı! Başkan Erdoğan’ın hamlelerini hem siyonistler hem İngilizler yazdı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: PKK'nın tüm bileşenleri lağvolmalı! Terörsüz Türkiye uyarısı | İsrail yine soykırım peşinde | KKTC mesajı
Asgari ücret için 6 farklı oran masada: İlk adım atıldı kurul toplandı! Brüt ve net maaş ne kadar olacak? İşte masadaki rakam
Emekliye %10.16 kök zam hesabı: SSK-BAĞ-KUR'luya refah payı ve seyyanen artış masada! En düşük 18 bin 593 TL maaş...
Haddini aşmıştı! Başkan Erdoğan'dan CHP'li Ali Mahir Başarır'a tazminat davası
İBB'deki yolsuzluk soruşturması genişliyor! Koç'un Divan'ından sonra AKFEN ve ASTAŞ... Hamdi Akın ve Vedat Aşçı ifadeye çağırıldı
İsrailliler 2 yıldır akın akın yurt dışına kaçıyor: Knesset raporu ortaya çıkardı
Oyunculuk anneden oğula... Hakan Ural’ın annesi Yeşilçam’ın gizli yıldızı çıktı! Sibel Can'ın eski kayınvalidesi bakın kim
Türk Telekom, en yüksek 'Fiber İstasyon' oranıyla 5G çağının da öncüsü