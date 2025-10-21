PODCAST CANLI YAYIN

Nicolo Zaniolo'dan itiraf! "Artık olgunlaştım"

Galatasaray’dan sezon başında kiralık olarak Udinese’ye transfer olan Nicolo Zaniolo, Cremonese karşısında attığı golle Serie A kariyerinde ilk kez ağları havalandırdı. Golün ardından İtalyan basınına konuşan yıldız oyuncu, geçmişine dair samimi açıklamalarda bulundu.

Zaniolo, Cagliari maçında kaçırdığı fırsatın ardından bu golün kendisi için büyük anlam taşıdığını dile getirerek; "Attığım golü her zaman yanımda olan aileme adamak istiyorum. Cagliari maçında kaçırdığım pozisyonun rövanşı oldu. O maçta takımıma 3 puan kazandırabilecek golü kaçırmıştım. Futbol size her zaman telafi şansı verir." dedi.

"GEÇMİŞTE HATALAR YAPTIM AMA ARTIK OLGUNLAŞTIM"

İtalyan yıldız, kariyerinin zorlu dönemlerine de değinerek olgunlaştığını vurgulayıp; "Hatalar yapılır, herkes hata yapar. Geçmişte hatalar yaptığımı biliyorum ama artık olgunlaştığımı hissediyorum. Bir oğlum var ve ona karşı bir sorumluluğum var. Büyüdüğümü hissediyorum, böyle mutluyum." ifadelerini kullandı.

ZANIOLO'NUN UDINESE PERFORMANSI

Bu sezon Udinese formasıyla 6 resmi maça çıkan Zaniolo, bu karşılaşmalarda 2 gol kaydetti. Galatasaray'dan kiralık olarak ayrılan 25 yaşındaki futbolcunun performansı, İtalyan basınında da olumlu yorumlar aldı.

