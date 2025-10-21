PODCAST CANLI YAYIN

Kazeem Olaigbe yedek kulübesine dönebilir

Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Kazeem Olaigbe, teknik direktör Fatih Tekke'nin beklentilerini karşılayamadı. Genç futbolcunun Eyüpspor karşısında kızağa çekilmesi gündemde.

Sezon başında Rennes'ten 5 milyon Euro bonservis bedeliyle Trabzonspor'a transfer olan Nicolas Olaigbe, beklentilerin altında kaldı. Bordo-mavili formayla 9 maçta sahaya çıkan genç futbolcu, henüz gol ya da asist katkısı veremedi.

PERFORMANSI DÜŞÜŞTE

Trabzonspor'un yeni sezondaki en dikkat çeken transferlerinden biri olan Olaigbe, ilk haftalarda çalımları ve hızıyla taraftarı heyecanlandırmıştı. Ancak 21 yaşındaki futbolcunun performansında son haftalarda belirgin bir düşüş yaşandı.

9 MAÇTA SKOR KATKISI YOK

Süper Lig'de 9 karşılaşmada süre alan Olaigbe, bunların 8'ine ilk 11'de başladı. Ancak gol veya asist üretememesi, teknik heyetin sabrını zorladı. Bu durum, oyuncunun Eyüpspor maçında yedek kulübesine çekilmesi ihtimalini güçlendirdi.

ZUBKOV GERİ DÖNÜYOR

Sakatlığını atlatan Zubkov'un yeniden ilk 11'e dönmesi bekleniyor. Teknik direktör Fatih Tekke, form düşüklüğü yaşayan Olaigbe'yi kulübede oturtup, maçın gidişatına göre oyuna almayı planlıyor.

UYUM SÜRECİ VE BEKLENTİ

Karadeniz ekibinde henüz istenen etkiyi yaratamayan Olaigbe'den, ilerleyen haftalarda daha fazla katkı bekleniyor. Trabzonspor cephesinde, genç oyuncunun takıma uyum sağlaması halinde potansiyelini göstereceğine inanılıyor.

