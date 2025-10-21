Kazeem Olaigbe yedek kulübesine dönebilir

Sezon başında Rennes'ten 5 milyon Euro bonservis bedeliyle Trabzonspor'a transfer olan Nicolas Olaigbe, beklentilerin altında kaldı. Bordo-mavili formayla 9 maçta sahaya çıkan genç futbolcu, henüz gol ya da asist katkısı veremedi.

PERFORMANSI DÜŞÜŞTE

Trabzonspor'un yeni sezondaki en dikkat çeken transferlerinden biri olan Olaigbe, ilk haftalarda çalımları ve hızıyla taraftarı heyecanlandırmıştı. Ancak 21 yaşındaki futbolcunun performansında son haftalarda belirgin bir düşüş yaşandı.