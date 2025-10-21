Kartal son nefeste kazandı! Beşiktaş GAİN - ratiopharm Ulm: 101-99 | MAÇ SONUCU

ratiopharm Arena'da oynanan mücadelede büyük çekişme yaşandı. Son bölüme kadar skor üstünlüğü sürekli el değiştirirken, bitime saniyeler kala sahneye çıkan Anthony Brown, attığı üçlükle Beşiktaş'a galibiyeti getirdi.

Bu sonuçla Beşiktaş GAİN, EuroCup'ta üçüncü galibiyetini elde etti. Ev sahibi ratiopharm Ulm ise ilk yenilgisini yaşadı.

MAÇ DETAYLARI

Salon: ratiopharm Arena

Hakemler: Saulius Racys (İsveç), Amit Balak (İsrail), Arnau Padros (İspanya)

ratiopharm Ulm: Ledlum 25, Jensen 14, Smith 12, Garavaglia 7, Sengfelder 14, Weidemann 7, Schoormann 2, Brown 8, Diakite 2, Osborne 5, Anigbata 3.

Beşiktaş GAİN: Mathews 9, Berk Uğurlu 7, Morgan 15, Anthony Brown 19, Zizic 11, Dotson 12, Kamagate 13, Lemar 5, Canberk Kuş 1, Vitto Brown 9.

ÇEYREKLERE GÖRE SKORLAR

1. ÇEYREK: 30-29

2. ÇEYREK: 54-54

3 ÇEYREK: 83-71