Karşılaşmada gol perdesini 7. dakikada Fermin Lopez açtı. Yıldız futbolcu, 38'de skoru 2-0'a getirdi. İlk devre bu skorla sona erdi.

Marcus Rashford (AA)

53. dakikada Ayoub El Kaabi, penaltıdan farkı bire indirdi. Ancak Katalanlar bu golün ardından adeta gaza bastı. Lamine Yamal 68'de penaltıdan skoru 3-1'e taşırken 6 dakika sonra sahneye Marcus Rashford çıktı. Geceye damga vuran Fermin Lopez, 76'da tabelayı 5-1'e getirdi. Son söz ise Rashford penaltıdan sölyedi.

Bu skorla Barcelona puanını 6'ya yükseltirken gelecek hafta Club Brugge'a konuk olacak. Farklı yenilen Olympiakos ise 1 puanda kaldı ve PSV Eindhoven'ı ağırlayacak.