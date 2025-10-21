Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığı Olympiakos'u 6-1 yendi.
Karşılaşmada gol perdesini 7. dakikada Fermin Lopez açtı. Yıldız futbolcu, 38'de skoru 2-0'a getirdi. İlk devre bu skorla sona erdi.
53. dakikada Ayoub El Kaabi, penaltıdan farkı bire indirdi. Ancak Katalanlar bu golün ardından adeta gaza bastı. Lamine Yamal 68'de penaltıdan skoru 3-1'e taşırken 6 dakika sonra sahneye Marcus Rashford çıktı. Geceye damga vuran Fermin Lopez, 76'da tabelayı 5-1'e getirdi. Son söz ise Rashford penaltıdan sölyedi.
Bu skorla Barcelona puanını 6'ya yükseltirken gelecek hafta Club Brugge'a konuk olacak. Farklı yenilen Olympiakos ise 1 puanda kaldı ve PSV Eindhoven'ı ağırlayacak.