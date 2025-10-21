PODCAST CANLI YAYIN

İspanya'da yarım düzine gol! Barcelona - Olympiakos: 6-1 | MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Barcelona ile Olympiakos karşı karşıya geldi. Katalan kulübü, Yunan temsilcisini 6-1'lik farklı bir skorla mağlup etti.

Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığı Olympiakos'u 6-1 yendi.

Karşılaşmada gol perdesini 7. dakikada Fermin Lopez açtı. Yıldız futbolcu, 38'de skoru 2-0'a getirdi. İlk devre bu skorla sona erdi.

53. dakikada Ayoub El Kaabi, penaltıdan farkı bire indirdi. Ancak Katalanlar bu golün ardından adeta gaza bastı. Lamine Yamal 68'de penaltıdan skoru 3-1'e taşırken 6 dakika sonra sahneye Marcus Rashford çıktı. Geceye damga vuran Fermin Lopez, 76'da tabelayı 5-1'e getirdi. Son söz ise Rashford penaltıdan sölyedi.

Bu skorla Barcelona puanını 6'ya yükseltirken gelecek hafta Club Brugge'a konuk olacak. Farklı yenilen Olympiakos ise 1 puanda kaldı ve PSV Eindhoven'ı ağırlayacak.

