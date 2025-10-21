Bu sonuçla birlikte Galatasaray MCT Technic, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 3. maçını da kazanarak grubundaki liderliğini sürdürdü.
Alman temsilcisi Würzburg Baskets ise bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı.
MAÇIN DETAYLARI
Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Luis Castillo (İspanya), Martin Vulic (Hırvatistan), Ventsislav Velikov (Bulgaristan)
Galatasaray MCT Technic: Robinson 12, Cummings 18, Palmer 24, Gillespie 4, White 10, Can Korkmaz 3, Meeks 4, Rıdvan Öncel 3, Bishop 7, Buğrahan Tuncer 4, Muhsin Yaşar.
Würzburg Baskets: Mintz 8, Ivey 8, Skladanowski 6, Stove 11, Edigin 8, Carr 20, Thompson 12, Pjanic 2, Muenkat 8.
PERİYOT SKORLARI
Periyot: 24-16
Devre: 44-40
Periyot: 69-64
Maç sonucu: 89-83