FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu üçüncü hafta mücadelesinde Galatasaray MCT Technic, sahasında Würzburg Baskets’i konuk etti. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılı ekip 89-83’lük skorla kazandı.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray MCT Technic, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 3. maçını da kazanarak grubundaki liderliğini sürdürdü.
Alman temsilcisi Würzburg Baskets ise bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı.

MAÇIN DETAYLARI

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Luis Castillo (İspanya), Martin Vulic (Hırvatistan), Ventsislav Velikov (Bulgaristan)

Galatasaray MCT Technic: Robinson 12, Cummings 18, Palmer 24, Gillespie 4, White 10, Can Korkmaz 3, Meeks 4, Rıdvan Öncel 3, Bishop 7, Buğrahan Tuncer 4, Muhsin Yaşar.

Würzburg Baskets: Mintz 8, Ivey 8, Skladanowski 6, Stove 11, Edigin 8, Carr 20, Thompson 12, Pjanic 2, Muenkat 8.

PERİYOT SKORLARI

Periyot: 24-16
Devre: 44-40
Periyot: 69-64
Maç sonucu: 89-83

