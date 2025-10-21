Çanlar Domenico Tedesco için çalıyor! Fenerbahçe'de İtalyan hoca koltuğunda hiç rahat değil

PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe'de alarm zilleri çalıyor! Karagümrük galibiyeti nefes aldırsa da oynanan futbol taraftarı endişelendirdi. Teknik direktör Domenico Tedesco’nun oyun planı futbolcularla örtüşmezken, özellikle 8 ve 9 numara pozisyonlarında yaşanan sıkıntılar dikkat çekiyor. Zorlu Stuttgart, Gaziantep, Beşiktaş ve Plzen maçları öncesi yönetim, olası kötü sonuçlar halinde milli arada teknik direktör değişikliğine gidebilir.

Giriş Tarihi:
Evinde lig sonuncusu Karagümrük'ü zor da olsa 2-1 yenen Fenerbahçe biraz olsun nefes aldı. Ancak sergilenen futbol zorlu fikstür öncesinde büyük bir endişe yaratıyor.

KIRMIZI ALARM
Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Alman ekibi Stuttgart'ı konuk edecek olan Kanarya ardından üst üste deplasmanda Gaziantep, Beşiktaş ve Victoria Plzen ile karşılaşacak. Karagümrük önünde bir kez daha ortaya çıkan sorunlar kırmızı alarm niteliği taşıyor.

Domenico TedescoDomenico Tedesco

9 VE 8'DE SORUN VAR!
Fenerbahçe'de futbolcu profilleri, teknik direktör Domenico Tedesco'nun ısrarla tercih ettiği oyunla henüz uyum sağlayabilmiş değil. Özellikle 9 numara ve 8 numara pozisyonlarında ciddi sıkıntı yaşanıyor. Takımın savunma organizasyonunda problemler devam ederken, fiziki olarak da istenen çizgi bir hayli uzakta gözüküyor.

Domenico TedescoDomenico Tedesco

DEĞİŞİM OLABİLİR!
Ayrıca futbolcuların her yenen golden sonra panik yapması ve Fenerbahçe'nin oyun disiplininden uzaklaşması dikkatleri çekiyor.

Kulislerde konuşulanlara göre yönetim tamamen gelecek skorlara göre aksiyon alacak. Üst üste oynanacak 4 kritik maç sonrası eğer tablo olumsuz olursa, milli arada teknik adam değişikliği yaşanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

