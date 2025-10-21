Çanlar Domenico Tedesco için çalıyor! Fenerbahçe'de İtalyan hoca koltuğunda hiç rahat değil

Evinde lig sonuncusu Karagümrük'ü zor da olsa 2-1 yenen Fenerbahçe biraz olsun nefes aldı. Ancak sergilenen futbol zorlu fikstür öncesinde büyük bir endişe yaratıyor.



KIRMIZI ALARM

Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Alman ekibi Stuttgart'ı konuk edecek olan Kanarya ardından üst üste deplasmanda Gaziantep, Beşiktaş ve Victoria Plzen ile karşılaşacak. Karagümrük önünde bir kez daha ortaya çıkan sorunlar kırmızı alarm niteliği taşıyor.

Domenico Tedesco 9 VE 8'DE SORUN VAR!

Fenerbahçe'de futbolcu profilleri, teknik direktör Domenico Tedesco'nun ısrarla tercih ettiği oyunla henüz uyum sağlayabilmiş değil. Özellikle 9 numara ve 8 numara pozisyonlarında ciddi sıkıntı yaşanıyor. Takımın savunma organizasyonunda problemler devam ederken, fiziki olarak da istenen çizgi bir hayli uzakta gözüküyor.