Süleyman Hurma Fenerbahçe maçında tribünü terk etti

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Kadıköy’de oynanan Fenerbahçe – Fatih Karagümrük karşılaşmasında dikkat çeken bir olay yaşandı. Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, mücadeleyi tribünden takip ederken devre arasında stadyumu terk etti.

Müsabakanın ardından Ekol TV'ye konuşan Süleyman Hurma, karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan'a sert tepki gösterdi:

"Böyle hakem mi olur, böyle maç mı yönetilir? Fenerbahçeli futbolcular, taraftarlarını 'hakemi baskı altına alın' diye uyardı. Hakem de bu baskı altında kaldı."

"PENALTI KARARINI TÜM TÜRKİYE GÖRDÜ"

Hurma, Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı pozisyonuna da değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Penaltı olup olmadığını bana sormayın, tüm Türkiye gördü. Sadece o pozisyon değil, rakip aleyhine de kartlarını kullanmadı."

