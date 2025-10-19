Bologna'ya galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Emil Holm ve 80. dakikada Riccardo Orsolini kaydetti.

BOLOGNA ÇIKIŞTA, CAGLİARİ DÜŞÜŞTE

Bu sonuçla birlikte galibiyet serisini iki maça çıkaran Bologna, ligde 13 puanla 5. sıraya yükseldi. Ev sahibi Cagliari ise 3 maçtır galibiyet alamadı ve 8 puanla 12. sırada kaldı.

SEMİH KILIÇSOY SAHADA

Beşiktaş'tan Cagliari'ye kiralanan Semih Kılıçsoy, karşılaşmanın 78. dakikasında oyuna dahil oldu.

GELECEK HAFTA

Bologna, deplasmanda Fiorentina ile karşılaşacak.

Cagliari, Verona deplasmanında puan arayacak.