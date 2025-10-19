PODCAST CANLI YAYIN

Semih Kılıçsoy evinde üzüldü! Cagliari - Bologna: 0-2 | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A’nın 7. haftasında Bologna, deplasmanda Cagliari’ye konuk oldu. Unipol Domus Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 2-0 kazandı.

Bologna'ya galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Emil Holm ve 80. dakikada Riccardo Orsolini kaydetti.

BOLOGNA ÇIKIŞTA, CAGLİARİ DÜŞÜŞTE
Bu sonuçla birlikte galibiyet serisini iki maça çıkaran Bologna, ligde 13 puanla 5. sıraya yükseldi. Ev sahibi Cagliari ise 3 maçtır galibiyet alamadı ve 8 puanla 12. sırada kaldı.

SEMİH KILIÇSOY SAHADA
Beşiktaş'tan Cagliari'ye kiralanan Semih Kılıçsoy, karşılaşmanın 78. dakikasında oyuna dahil oldu.

GELECEK HAFTA
Bologna, deplasmanda Fiorentina ile karşılaşacak.

Cagliari, Verona deplasmanında puan arayacak.

