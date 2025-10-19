Fenerbahçe taraftarlarından Sebastian Szymanski'ye ıslıklı tepki

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Polonyalı futbolcu, 78. dakikada Dorgeles Nene'nin yerine oyuna dahil oldu. Szymanski, oyuna girdikten kısa bir süre sonra tribünlerin hedefi hâline geldi.

Fenerbahçeli taraftarlar, 26 yaşındaki oyuncu topu her aldığında ıslık çalarak tepkilerini dile getirdi. Maçın son dakikalarında Fred'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Szymanski, müsait pozisyonda yaptığı vuruşta topu farklı şekilde auta gönderince protestolar daha da arttı.

Tepkilerin artması üzerine tribünlerden "yuhalama" sesleri yükseldi. Maçın bitiş düdüğünün ardından da tepkiler devam ederken, Szymanski'nin moralsiz ve üzgün olduğu dikkatlerden kaçmadı.

Takım arkadaşları, sahada Polonyalı oyuncuya moral vermeye çalıştı.