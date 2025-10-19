Gaziantep FK'ye galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Drissa Camara, 17. dakikada Kacper Kozlowski ve 31. dakikada Mohamed Bayo attı.

Antalyaspor'un golleri ise 84. ve 86. dakikalarda Bachir Gueye'den geldi.

Gaziantep FK Burak Yılmaz ile yenilmiyor

Burak Yılmaz yönetimindeki Gaziantep FK, genç teknik adamla çıktığı 7 lig maçında yenilgi yüzü görmedi. Kırmızı-siyahlılar bu süreçte 5 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.

EROL BULUT GERİ DÖNDÜ AMA MAĞLUP OLDU

Süper Lig'de son olarak 2022/23 sezonunda Gaziantep FK'yi çalıştıran Erol Bulut, Antalyaspor'un başında çıktığı ilk maçta mağlubiyetle tanıştı.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Bu galibiyetle Gaziantep FK puanını 17'ye çıkararak 4. sıraya yükseldi. Antalyaspor ise 10 puanla 10. sırada kaldı. Gaziantep FK, gelecek hafta sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Antalyaspor, evinde Başakşehir'i ağırlayacak.