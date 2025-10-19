PODCAST CANLI YAYIN

3 golle 3 puan! Kayserispor - Samsunspor: 1-3 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Kayserispor ile Samsunspor, RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip Samsunspor 3-1’lik skorla kazandı.

Karadeniz ekibi, ilk yarıyı 45. dakikada Carlo Holse'nin golüyle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıya da hızlı başlayan Samsunspor, 64. dakikada yine Holse ile farkı ikiye çıkardı. Konuk ekipte Van Drongelen, 72. dakikada ağları havalandırarak durumu 3-0 yaptı.

Ev sahibi Kayserispor, 83. dakikada German Onugkha ile farkı ikiye indirse de kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 3-1 Samsunspor'un üstünlüğüyle sona erdi.

SAMSUNSPOR'DA SAKATLIK ŞOKU

Samsunspor'un yıldız ismi Olivier Ntcham, yaşadığı sakatlık nedeniyle 48. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı ve yerini Celil Yüksel'e bıraktı.

KAYSERİ'DE TEPKİLER YÜKSELDİ

Kayserispor taraftarları, özellikle Samsunspor'un üçüncü golünün ardından kendi oyuncularına tepki gösterdi.

Yeni teknik direktör Radomir Dalovic, sarı-kırmızılı ekibin başında çıktığı ilk maçında mağlubiyetle tanıştı.

LİGDE DURUM

Bu sonucun ardından Samsunspor, 2 maçlık galibiyet hasretine son verdi ve puanını 16'ya yükseltti. Kayserispor ise 5 puanda kaldı ve ligde henüz galibiyetle tanışamadı.

GELECEK HAFTA MAÇLARI

Samsunspor, sahasında Rizespor'u ağırlayacak. Kayserispor ise Fatih Karagümrük deplasmanında sahne alacak. Ayrıca Samsunspor, hafta arasında Konferans Ligi'nde Dinamo Kiev ile karşılaşacak.

