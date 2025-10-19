PODCAST CANLI YAYIN

10 yıl sonra gelen zafer! Liverpool - Manchester Untied: 1-2 | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig’in 8. haftasında Liverpool, Anfield Stadyumu’nda ezeli rakibi Manchester United’ı konuk etti. Büyük çekişmeye sahne olan dev mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı.

10 yıl sonra gelen zafer! Liverpool - Manchester Untied: 1-2 | MAÇ SONUCU

Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Bryan Mbeumo ve 84. dakikada Harry Maguire attı. Liverpool'un tek sayısı ise 78. dakikada Cody Gakpo'dan geldi.

Bu galibiyetle birlikte Manchester United, 10 yıl aradan sonra Anfield'da lig maçında galip geldi.

LİVERPOOL'UN KABUSU SÜRÜYOR

Arne Slot yönetimindeki Liverpool, üst üste 4. mağlubiyetini yaşadı. Hollandalı yıldız Cody Gakpo, maç boyunca 3 kez direğe takıldı.

Manchester United kalecisi Altay Bayındır ise karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

PUAN DURUMU VE GELECEK MAÇLAR

Bu sonucun ardından Manchester United puanını 13'e yükseltti, Liverpool ise 15 puanda kaldı. Premier Lig'in 9. haftasında Manchester United sahasında Brighton'ı ağırlayacak, Liverpool ise Brentford deplasmanına gidecek.

