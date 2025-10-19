Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Bryan Mbeumo ve 84. dakikada Harry Maguire attı. Liverpool'un tek sayısı ise 78. dakikada Cody Gakpo'dan geldi.

Bu galibiyetle birlikte Manchester United, 10 yıl aradan sonra Anfield'da lig maçında galip geldi.

LİVERPOOL'UN KABUSU SÜRÜYOR

Arne Slot yönetimindeki Liverpool, üst üste 4. mağlubiyetini yaşadı. Hollandalı yıldız Cody Gakpo, maç boyunca 3 kez direğe takıldı.

Manchester United kalecisi Altay Bayındır ise karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

PUAN DURUMU VE GELECEK MAÇLAR

Bu sonucun ardından Manchester United puanını 13'e yükseltti, Liverpool ise 15 puanda kaldı. Premier Lig'in 9. haftasında Manchester United sahasında Brighton'ı ağırlayacak, Liverpool ise Brentford deplasmanına gidecek.