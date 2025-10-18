Bu sonuçla birlikte Napoli 15 puanda kalırken, Torino puanını 8'e yükseltti. Serie A'nın bir sonraki haftasında Napoli, Inter'i konuk edecek, Torino ise Bologna deplasmanına gidecek.
Simeone eski takımını yıktı! Torino - Napoli: 1-0 | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A’nın 7. haftasında Napoli, deplasmanda Torino ile karşı karşıya geldi. Olimpico Stadyumu’nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip Torino, güçlü rakibini 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın tek golünü, 32. dakikada Napoli’nin eski futbolcusu Giovanni Simeone kaydetti.
