PODCAST CANLI YAYIN

Simeone eski takımını yıktı! Torino - Napoli: 1-0 | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A’nın 7. haftasında Napoli, deplasmanda Torino ile karşı karşıya geldi. Olimpico Stadyumu’nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip Torino, güçlü rakibini 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın tek golünü, 32. dakikada Napoli’nin eski futbolcusu Giovanni Simeone kaydetti.

Giriş Tarihi:
Simeone eski takımını yıktı! Torino - Napoli: 1-0 | MAÇ SONUCU
Bu sonuçla birlikte Napoli 15 puanda kalırken, Torino puanını 8'e yükseltti. Serie A'nın bir sonraki haftasında Napoli, Inter'i konuk edecek, Torino ise Bologna deplasmanına gidecek.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP fena yakalandı! İkiyüzlülüğün bu kadarı... Nadir Toprak Elementlerini engellemeye çalıştıkları ortaya çıktı
Rum basını tarafını belli etti: Tatar’ı hedef aldı, Erhürman’ı övdü
İdefix
Gazze’ye umut kapısı aralandı: Refah Sınır Kapısı pazartesi günü açılıyor
Başakşehir - Galatasaray | CANLI
Bakan Bayraktar’dan CHP’ye Beylikova tepkisi: “Tartışma değil istismar var”
İsrail'in kabusu Türk gücü! Siyonist gazete yazdı: Tel Aviv Ankara’nın rolünü engellemeye çalıştı
Kartal'a büyük sürpriz! Beşiktaş - Gençlerbirliği: 1-2 | MAÇ SONUCU
Özgür Özel bu kez Amsterdam'da "PES" dedirtti! Türkiye'yi karaladı Başkan Erdoğan'a saldırdı
Karadeniz'de kusursuz Fırtına! Rizespor - Trabzonspor: 1-2 | MAÇ SONUCU
Gazze’de boş mezar bile kalmadı İsrail hala saldırıya devam ediyor
Mahkemeden CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'ne 'durdurma' talebi! YSK kararını açıkladı
Fenerbahçe'de "Yüksek" gerilim! Aziz Yıldırım Ali Koç'a yüklendi: Söyleyen şerefsizdir | Yanağından makas aldı: Beni unut | Kulübün borcu belli oldu
Putin’in 5 bin kilometrelik Macaristan yolu! AB hava sahası kapalı: Hazar’dan Akdeniz’e Akdeniz’den Adriyatik’e
Kara para baronlarına savaş açıldı! Can Holding, SBK Laleli dövizcileri... Operasyon üstüne operasyon
İkinci zirve öncesi Putin-Trump Tüneli bombası! Zelenskiy’i rahatsız eden Rus önerisi: Beyaz Saray’da kahkaha tufanı
KKTC’de kritik seçim yarın! İki devletli çözüm mü federasyon mu? Türkiye ile ilişkiler belirleyici olacak
Analiz raporu TAKVİM'de! O ünlülerin vücudunda uyuşturucu tespit edildi: Dilan Polat, Birce Akalay, Kubilay Aka...
Ocak zammı şekilleniyor! Memur ve emekliye yüzde 19, SSK ve BAĞ-KUR'lulara yüzde 13 artış sinyali...
Gözler Başakşehir'de akıllar Bodo'da! İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i