Sergen Yalçın'dan mağlubiyet yorumu! "Kabul edilebilir değil"

Maçın ikinci yarısına iyi başladıklarını vurgulayan Yalçın, "İkinci yarıya çok iyi başladık. Cengiz'in golü geldi. Oyunu devam ettirmemiz gerekiyordu. Futbolda olağan değil, iç sahada 3 dakikada 2 gol yemek. Kabul edilebilir değil. Üzgünüz kaybettiğimiz için. Önümüzde çok uzun ve zor bir yol. Bunu herkesin bilmesi lazım." ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik adam, maçın son bölümündeki hatalara dikkat çekerek sözlerine şöyle devam etti:

"Son 20 dakikada takımın verdiği reaksiyon, 1-0 öndeyken ve 2-3'ü aramak gerekiyorken 3 dakikada 2 gol yiyip kaybetmek Beşiktaş'a yakışan bir durum değil. Önümüzde uzun ve zor bir yol var."