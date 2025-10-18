PODCAST CANLI YAYIN

Osimhen’den gol şov: Galatasaray’da 47 maçta 40 gol

Victor Osimhen, 2025 yılında Avrupa’da en iyi 15 ligde en fazla gol atan 5. oyuncu. Ayrıca maç başına en fazla gol atan 4. futbolcu konumunda

Galatasaray'ın sezon başında bonservisine 75 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattığı Victor Osimhen, geçen sezon elde edilen şampiyonlukta başrol oynamıştı.

Sezonu gol kralı olarak tamamlayan Nijeryalı yıldız, bu sezon da attığı kritik gollerle adından söz ettiriyor. Sarı-Kırmızılı taraftarların gözbebeği olan Osimhen, 2025 yılında Avrupa'da en iyi 15 ligde en fazla gol atan 5. oyuncu durumunda.

47 MAÇTA 40 GOL ATTI


Ayrıca maç başına en fazla gol atan 4. futbolcu konumunda. 2025 yılında 32 maçta 28 gol atan 26 yaşındaki usta golcü, maç başına ise 0.88 gol üretiyor. En çok gol atanlar listesinde 5. sırada bulunan Victor Osimhen, Ousmane Dembele, Erling Haaland, Julian Alvarez, Robert Lewandowski ve Mohamed Salah gibi yıldızları da geride bırakmış durumda.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 6 maça çıkan Victor Osimhen, 3 kez fileleri havalandırmayı başardı. Galatasaray kariyerinde ise 47 karşılaşmada 40 gol attı. 8 de asist yaptı. Nijerya Milli Takımı'nda ise 44 maçta 29 kez gol sevinci yaşadı.

