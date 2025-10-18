Osimhen’den gol şov: Galatasaray’da 47 maçta 40 gol

Sezonu gol kralı olarak tamamlayan Nijeryalı yıldız, bu sezon da attığı kritik gollerle adından söz ettiriyor. Sarı-Kırmızılı taraftarların gözbebeği olan Osimhen, 2025 yılında Avrupa 'da en iyi 15 ligde en fazla gol atan 5. oyuncu durumunda.

47 MAÇTA 40 GOL ATTI



Ayrıca maç başına en fazla gol atan 4. futbolcu konumunda. 2025 yılında 32 maçta 28 gol atan 26 yaşındaki usta golcü, maç başına ise 0.88 gol üretiyor. En çok gol atanlar listesinde 5. sırada bulunan Victor Osimhen, Ousmane Dembele, Erling Haaland, Julian Alvarez, Robert Lewandowski ve Mohamed Salah gibi yıldızları da geride bırakmış durumda.

Gerçek bir kral (Takvim.com.tr)

Bu sezon Galatasaray formasıyla 6 maça çıkan Victor Osimhen, 3 kez fileleri havalandırmayı başardı. Galatasaray kariyerinde ise 47 karşılaşmada 40 gol attı. 8 de asist yaptı. Nijerya Milli Takımı'nda ise 44 maçta 29 kez gol sevinci yaşadı.