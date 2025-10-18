PODCAST CANLI YAYIN

Kompany'den 7'de 7! Bayern Münih - Borussia Dortmund | MAÇ SONUCU

Almanya Bundesliga'nın 7. haftasında futbolseverler nefes kesen bir Der Klassiker heyecanına tanıklık etti. Bayern Münih, Allianz Arena’da ezeli rakibi Borussia Dortmund’u ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1’lik skorla kazandı.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren goller 22. dakikada Harry Kane ve 78. dakikada Michael Olise'den geldi. Borussia Dortmund'un tek sayısını 84. dakikada Julian Brandt kaydetti.

Milli futbolcumuz Salih Özcan, Dortmund formasıyla bu karşılaşmada süre alamadı. Yıldız golcü Harry Kane, attığı golle Bundesliga'daki gol sayısını 12'ye yükselterek krallık yarışındaki liderliğini pekiştirdi.

Teknik direktör Vincent Kompany yönetimindeki Bayern Münih, bu galibiyetle birlikte ligdeki 7. maçında 7. galibiyetini aldı ve 21 puanla zirvedeki yerini korudu.
Niko Kovac yönetimindeki Borussia Dortmund ise bu sezon ligde ilk yenilgisini aldı ve 14 puanda kaldı.

Hafta içi Şampiyonlar Ligi mesaisi başlayacak.

Bayern Münih, çarşamba günü sahasında Club Brugge'ü konuk edecek.

Borussia Dortmund ise salı günü deplasmanda Kopenhag karşısına çıkacak.

Bundesliga'nın 8. haftasında Bayern Münih, Borussia Mönchengladbach deplasmanına konuk olurken, Borussia Dortmund sahasında Köln ile karşılaşacak.

