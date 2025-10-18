PODCAST CANLI YAYIN

İrfan Can Kahveci'den flaş açıklama: Bunu hak etmedim "devre arası" giderim! Milli yıldızın Dünya Kupası hayali var...

Kadro dışı bırakılan İrfan Can’ın, menajerine ve yakın çevresine “Bu durumu hak etmedim. Dünya Kupası’na gitmek istiyorum” diyerek rahatsızlığını dile getirdiği öğrenildi. Milli futbolcunun, ocakta ayrılmayı düşündüğü belirtiliyor

Giriş Tarihi:
İrfan Can Kahveci'den flaş açıklama: Bunu hak etmedim "devre arası" giderim! Milli yıldızın Dünya Kupası hayali var...

Son dönemde kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci'nin yakın çevresi ve menajeriyle yaptığı görüşmelerde bu durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getirdiği öğrenildi.

İrfan Can Kahveci (Takvim.com.tr)İrfan Can Kahveci (Takvim.com.tr)

Tecrübeli futbolcunun "Ben milli takımla Dünya Kupası'na gideceğim. Uzun süre kadro dışı kalamam, kısa sürede takıma dönmem gerekiyor. Eğer bu durum uzun sürecekse başkanla görüşmek istiyorum, devre arasında takımdan ayrılmayı düşünüyorum. Bu durumu hak etmedim" ifadelerini kullandığı belirtildi.

İrfan Can Kahveci (Takvim.com.tr)İrfan Can Kahveci (Takvim.com.tr)

30 yaşındaki İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe ile 30 Haziran 2028 tarihine kadar kontratı bulunuyor. Piyasa değeri yaklaşık 6 milyon euro olarak gösterilen futbolcu, bu sezon Sarı- Lacivertli formayla yalnızca 12 resmi maçta görev aldı ve bu karşılaşmalarda ne gol ne de asist katkısı sağlayabildi.

İrfan Can Kahveci (Takvim.com.tr)İrfan Can Kahveci (Takvim.com.tr)

İrfan Can Kahveci'nin son günlerde Beşiktaş ile anıldığı iddiaları da gündemde yer alıyor. Öte yandan, Samsunspor karşılaşması ve devamında yaşanan gelişmeler nedeniyle İrfan Can Kahveci ile Cenk Tosun'un kadro dışı bırakıldığı açıklanmıştı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Analiz raporu TAKVİM'de! O ünlülerin vücudunda uyuşturucu tespit edildi: Dilan Polat, Birce Akalay...
Ocak zammı şekilleniyor! Memur ve emekliye %19, SSK ve BAĞ-KUR'lulara %13 artış sinyali...
İdefix
Esad gece yarısı kaçtı, rejimin omurgası çöktü
Kamu kurumlarında sahte imza skandalı: Çete lideri Ziya Kadiroğlu yeniden tutuklandı
Oval Ofis’te kritik görüşme: Trump ve Zelenskiy’den barış mesajları
Gazze hükümeti İsrail’i organ hırsızlığıyla suçladı
Başkan Erdoğan'dan Türkiye-Afrika İş Forumu'nda yatırımcılara çağrı: Kapımız herkese açık
PKK elebaşı Abdullah Öcalan kafa karıştırdı... Kandil ağzıyla "umut hakkı" çıkışı: Devletin bu bagajı kaldırması lazım
Ekosistemin çöküşü: Ekrem İmamoğlu "susarak" yırtmayı deneyecek! | Mansur Yavaş biliyordu: Seni alacaklar Ekrem!
DSİ Uyardı CHP'li belediye dinlemedi: Bursa barajlarında su kalmadı
İrfan Can Kahveci'den flaş açıklama: Bunu hak etmedim "devre arası" giderim! Milli yıldızın Dünya Kupası hayali var...
Ankara'da ortak basın toplantısı: Dışişleri Bakanı Fidan Alman mevkidaşı ile bir arada: Şam-SDG entegrasyonunu takipteyiz
Fenerbahçe'den 2 sürpriz transfer! Kimse beklemiyordu
Gözler Başakşehir'de akıllar Bodo'da! İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i
Beşiktaş'ta hedef 3 puan! Sergen Yalçın Gençlerbirliği maçının ilk 11'ini netleştirdi
TAKVİM'in ulaştığı iddianame kabul edildi! Rezan Epözdemir o tarihte hakim karşısına çıkacak
Türkiye'nin NTE üretimindeki hedefi dünyada ilk 5! Beylikova'da bir ilk
İngiliz Kraliyet Ailesi’nin Çinli casus skandalı! Prens Andrew’un en az üç kez görüştüğü ortaya çıktı
ASGARİ ÜCRETTE İLK SİNYAL! İpucu "bütçeden" geldi! Yüzde kaç artış bekleniyor?