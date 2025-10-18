İrfan Can Kahveci'den flaş açıklama: Bunu hak etmedim "devre arası" giderim! Milli yıldızın Dünya Kupası hayali var...

30 yaşındaki İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe ile 30 Haziran 2028 tarihine kadar kontratı bulunuyor. Piyasa değeri yaklaşık 6 milyon euro olarak gösterilen futbolcu, bu sezon Sarı- Lacivertli formayla yalnızca 12 resmi maçta görev aldı ve bu karşılaşmalarda ne gol ne de asist katkısı sağlayabildi.



İrfan Can Kahveci (Takvim.com.tr)



İrfan Can Kahveci'nin son günlerde Beşiktaş ile anıldığı iddiaları da gündemde yer alıyor. Öte yandan, Samsunspor karşılaşması ve devamında yaşanan gelişmeler nedeniyle İrfan Can Kahveci ile Cenk Tosun'un kadro dışı bırakıldığı açıklanmıştı