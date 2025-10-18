PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray'da yönetim kuruluna ibra onayı

Galatasaray Spor Kulübü’nün Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, yönetim kurulunun 1 Haziran 2024 - 31 Mayıs 2025 dönemine ait faaliyetleri görüşüldü. Genel kurulda yapılan oylama sonucunda, yönetim kurulu oy çokluğuyla ibra edildi.

Galatasaray Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya, Başkan Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda kulüp genel kurul üyesi katıldı.

Genel kurulda, 1 Haziran 2024 - 31 Mayıs 2025 dönemine ilişkin faaliyetlerin oylaması yapıldı. Yapılan oylama sonucunda, Dursun Aydın Özbek ve yönetim kurulu, oy çokluğuyla ibra edildi.

Kürsüye gelen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyelerine, üyelere ve taraftarlara teşekkür ederek, "Bugün bu kürsüde hissettiğim şey sadece gurur değil, aynı zamanda derin bir minnettarlık. Galatasaray'ın en büyük gücü yönetimleri değil, camiasıdır. Hedefimiz Galatasaray'ın daima layık olduğu zirvede tutmak. Sizlerin desteğiyle daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Hepinize gönülden teşekkür ediyorum. Yaşasın Galatasaray" diye konuştu.

