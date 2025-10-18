Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, 9. haftanın en kritik maçlarından birinde Başakşehir ile kozlarını paylaşıyor. Cimbom, 2 puan kaybettiği Beşiktaş derbisinin ardından kazanarak yoluna devam etmek ve Bodo Glimt karşısına moralli çıkmak amacında. Teknik direktör Okan Buruk, zorlu randevu öncesinde kararını verdi ve Aslan'ın ilk 11'i belli oldu. Başakşehir - Galatasaray maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Süper Lig'de ilk 8 haftada yenilgi yüzü görmeyen sarı-kırmızılılar, 7 galibiyet ve 1 beraberlikle 22 puan topladı. Lider konumda bulunan Galatasaray, en yakın takipçisi Trabzonspor'un 5 puan önünde haftaya girerken, yenilmezlik serisini 9. maça taşımayı hedefliyor.
Ev sahibi RAMS Başakşehir ise bu sezon beklentilerin altında kaldı. UEFA Konferans Ligi'ne play-off turunda veda eden turuncu-lacivertliler, ligde oynadığı 7 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgiyle 6 puan toplayabildi. Nuri Şahin yönetimindeki İstanbul temsilcisi, kötü gidişine son vermek ve Galatasaray'a ilk yenilgisini tattırmak istiyor.
Abdülkerim Bardakcı (AA)
OKAN BURUK SAVUNMADA İKİ YILDIZ EKSİK
Galatasaray'da savunma hattında önemli eksikler bulunuyor. Wilfried Singo sakatlığı nedeniyle, Davinson Sanchez ise kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyemiyor.
Victor Osimhen (AA)
GALATASARAY DEPLASMANDA DURDURULAMIYOR
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de oynadığı son 8 deplasman maçında puan kaybı yaşamadı. Son dış saha yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında Beşiktaş'a karşı alan Galatasaray, o maçtan bu yana deplasmanda 8 galibiyet aldı, 21 gol attı ve yalnızca 1 gol yedi.
Galatasaray Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturuyor (AA)
16 MAÇTIR MAĞLUBİYET YOK
Galatasaray, ligde 16 maçtır yenilgi yüzü görmüyor. Son mağlubiyetini geçen sezonun 29. haftasında yaşayan sarı-kırmızılılar, ardından 15 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Bu süreçte rakip fileleri 42 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde yalnızca 5 gol gördü.
Galatasaray Başakşehir maçı sonrası Bodo Glimt ile karşılaşacak (AA)
LİGİN EN GOLCÜ VE EN SAĞLAM TAKIMI
Bu sezon 8 maçta 20 gol atan ve sadece 3 gol yiyen Galatasaray, Süper Lig'in hem en skorer hem de en iyi savunma yapan ekiplerinden biri konumunda. Gol yükünü çeken isimler arasında Mauro Icardi (5 gol), Eren Elmalı (3), Barış Alper Yılmaz (3), Victor Osimhen (2), Yunus Akgün (2) ve Leroy Sane, İlkay Gündoğan, Davinson Sanchez, Lucas Torreira (1'er gol) yer alıyor. Bir gol ise rakip oyuncudan geldi.
Ismail Jakobs (AA)
35. RANDEVU
İki takım arasındaki rekabet, 2007-08 sezonunda başladı. Geride kalan 34 maçta Galatasaray 19, Başakşehir 7 galibiyet aldı, 8 maç berabere bitti.
Galatasaray'ın 60 golüne karşılık Başakşehir 38 gol kaydetti.
Başakşehir'in ev sahipliğinde oynanan 17 maçta Galatasaray 9, turuncu-lacivertliler 5 galibiyet elde etti. 3 karşılaşma ise berabere sona erdi.
Geçen sezon oynanan maçı Galatasaray 2-1 kazandı.
Galatasaray son maçında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı (AA)
GALATASARAY SON 6 MAÇTA BAŞAKŞEHİR'E GEÇİT VERMEDİ
Sarı-kırmızılı ekip, Başakşehir karşısında oynadığı son 6 Süper Lig maçının tamamını kazandı. Bu maçlarda Galatasaray rakip ağlara 16 gol atarken, sadece 2 gol yedi.
İlkay Gündoğan (AA)
EN FARKLI GALİBİYETLER
Galatasaray, Başakşehir karşısındaki en farklı galibiyetini 2022-23 sezonunun ilk yarısında deplasmanda 7-0'lık skorla elde etti. Başakşehir'in en farklı galibiyetleri ise 2017-18 sezonundaki 5-1'lik, 2014-15 ve 2016-17'deki 4-0'lık zaferler oldu.