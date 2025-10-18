Wilfred Singo (AA) LİDER GALATASARAY SERİSİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR Süper Lig'de ilk 8 haftada yenilgi yüzü görmeyen sarı-kırmızılılar, 7 galibiyet ve 1 beraberlikle 22 puan topladı. Lider konumda bulunan Galatasaray, en yakın takipçisi Trabzonspor'un 5 puan önünde haftaya girerken, yenilmezlik serisini 9. maça taşımayı hedefliyor. Ev sahibi RAMS Başakşehir ise bu sezon beklentilerin altında kaldı. UEFA Konferans Ligi'ne play-off turunda veda eden turuncu-lacivertliler, ligde oynadığı 7 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgiyle 6 puan toplayabildi. Nuri Şahin yönetimindeki İstanbul temsilcisi, kötü gidişine son vermek ve Galatasaray'a ilk yenilgisini tattırmak istiyor.

Abdülkerim Bardakcı (AA) OKAN BURUK SAVUNMADA İKİ YILDIZ EKSİK Galatasaray'da savunma hattında önemli eksikler bulunuyor. Wilfried Singo sakatlığı nedeniyle, Davinson Sanchez ise kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyemiyor.

Victor Osimhen (AA) GALATASARAY DEPLASMANDA DURDURULAMIYOR Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de oynadığı son 8 deplasman maçında puan kaybı yaşamadı. Son dış saha yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında Beşiktaş'a karşı alan Galatasaray, o maçtan bu yana deplasmanda 8 galibiyet aldı, 21 gol attı ve yalnızca 1 gol yedi.

Galatasaray Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturuyor (AA) 16 MAÇTIR MAĞLUBİYET YOK Galatasaray, ligde 16 maçtır yenilgi yüzü görmüyor. Son mağlubiyetini geçen sezonun 29. haftasında yaşayan sarı-kırmızılılar, ardından 15 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Bu süreçte rakip fileleri 42 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde yalnızca 5 gol gördü.