Trabzonspor'dan Jamaal Lascelles hamlesi!

Zirve yarışında iddialı bir kadro kurmak isteyen bordo-mavililer, 31 yaşındaki İngiliz savunmacıyı transfer listesine aldı. Bu sezon Premier Lig'de sadece iki maçta forma giyen Lascelles, ayrılığa sıcak bakıyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan futbolcu, kariyerine Avrupa'da devam etmeye olumlu yaklaşıyor.

2015 yılından bu yana Newcastle forması giyen Lascelles, bugüne kadar 253 resmi maça çıktı ve takım kaptanları arasında yer aldı. Şampiyonlar Ligi kadrosuna yazılmayan tecrübeli stoperin, Trabzonspor'un ilgisine olumlu yanıt verdiği öğrenildi.

SAVİć ÖRNEĞİ REFERANS OLDU

Bordo-mavililerde bu sezonki performansıyla dikkat çeken Stefan Savić, Lascelles transferinde önemli bir örnek olarak gösteriliyor. Trabzonspor yönetimi, 34 yaşındaki Karadağlı savunmacının deneyimlerinden faydalanıldığı gibi Lascelles'in de benzer katkı sağlayabileceğini düşünüyor.

SÖZLEŞMESİ 2026'YA KADAR SÜRÜYOR

Tecrübeli futbolcunun Newcastle United ile olan kontratı Haziran 2026'da sona erecek. 4 milyon Euro piyasa değerine sahip Lascelles'in, ocak ayında gelecek tekliflere açık olduğu ifade ediliyor.