PODCAST CANLI YAYIN

Trabzonspor'dan Jamaal Lascelles hamlesi!

Savunma hattını güçlendirmeyi hedefleyen Trabzonspor, İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United’ın tecrübeli stoperi Jamaal Lascelles için devre arasında hamle yapmayı planlıyor.

Giriş Tarihi:
Trabzonspor'dan Jamaal Lascelles hamlesi!

Zirve yarışında iddialı bir kadro kurmak isteyen bordo-mavililer, 31 yaşındaki İngiliz savunmacıyı transfer listesine aldı. Bu sezon Premier Lig'de sadece iki maçta forma giyen Lascelles, ayrılığa sıcak bakıyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan futbolcu, kariyerine Avrupa'da devam etmeye olumlu yaklaşıyor.

2015 yılından bu yana Newcastle forması giyen Lascelles, bugüne kadar 253 resmi maça çıktı ve takım kaptanları arasında yer aldı. Şampiyonlar Ligi kadrosuna yazılmayan tecrübeli stoperin, Trabzonspor'un ilgisine olumlu yanıt verdiği öğrenildi.

SAVİć ÖRNEĞİ REFERANS OLDU

Bordo-mavililerde bu sezonki performansıyla dikkat çeken Stefan Savić, Lascelles transferinde önemli bir örnek olarak gösteriliyor. Trabzonspor yönetimi, 34 yaşındaki Karadağlı savunmacının deneyimlerinden faydalanıldığı gibi Lascelles'in de benzer katkı sağlayabileceğini düşünüyor.

SÖZLEŞMESİ 2026'YA KADAR SÜRÜYOR

Tecrübeli futbolcunun Newcastle United ile olan kontratı Haziran 2026'da sona erecek. 4 milyon Euro piyasa değerine sahip Lascelles'in, ocak ayında gelecek tekliflere açık olduğu ifade ediliyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Analiz raporu TAKVİM'de! O ünlülerin vücudunda uyuşturucu tespit edildi: Dilan Polat, Birce Akalay...
Başkan Erdoğan'dan Türkiye-Afrika İş Forumu'nda yatırımcılara çağrı: Kapımız herkese açık
PKK elebaşı Abdullah Öcalan kafa karıştırdı... Kandil ağzıyla "umut hakkı" çıkışı: Devletin bu bagajı kaldırması lazım
Ekosistemin çöküşü: Ekrem İmamoğlu "susarak" yırtmayı deneyecek! | Mansur Yavaş biliyordu: Seni alacaklar Ekrem!
DSİ Uyardı CHP'li belediye dinlemedi: Bursa barajlarında su kalmadı
Gazze hükümeti İsrail’i organ hırsızlığıyla suçladı
Fenerbahçe'den 2 sürpriz transfer! Kimse beklemiyordu
Ankara'da ortak basın toplantısı: Dışişleri Bakanı Fidan Alman mevkidaşı ile bir arada: Şam-SDG entegrasyonunu takipteyiz
Gözler Başakşehir'de akıllar Bodo'da! İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i
TAKVİM'in ulaştığı iddianame kabul edildi! Rezan Epözdemir o tarihte hakim karşısına çıkacak
Beşiktaş'ta hedef 3 puan! Sergen Yalçın Gençlerbirliği maçının ilk 11'ini netleştirdi
Türkiye'nin NTE üretimindeki hedefi dünyada ilk 5! Beylikova'da bir ilk
CANLI ANLATIM | Can Holding soruşturmasında yeni dalga! 35 şüpheliye gözaltı kararı: Aralarında Kenan Tekdağ da var
İngiliz Kraliyet Ailesi’nin Çinli casus skandalı! Prens Andrew’un en az üç kez görüştüğü ortaya çıktı
ASGARİ ÜCRETTE İLK SİNYAL! İpucu "bütçeden" geldi! Yüzde kaç artış bekleniyor?
YPG/SDG elebaşı Abdi’den bir çelişkili açıklama daha! Hem “Şara ile anlaştık” dedi hem eyalet mesajı verdi
Emeklinin ocak zammı için yeni ipucu: Merkez'in anketi geldi... Kim ne alacak?
Memura farklı zam! Ocak zammı için yeni anket geldi TAKVİM maaşları hesapladı | Polis, öğretmen, doktor, hemşire en düşük maaş...
Paramount Hotel iddialarına kara para soruşturması: Kayyum atandı Cihan Ekşioğlu gözaltına alındı! Listede Sezgin Baran Korkmaz da var
Aşk ve Gözyaşı'nın Zuhal'i Senan Kara’nın 18 yıllık eşi herkesi şaşırttı: Hercai’den tanıdık isim