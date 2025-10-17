PODCAST CANLI YAYIN

Mircea Lucescu Türk yıldız için Türkiye'de!

Süper Lig’de Galatasaray ve Beşiktaş ile şampiyonluk yaşayan, 2017-2019 yılları arasında A Milli Takım’ı da çalıştıran deneyimli teknik direktör Mircea Lucescu, dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Romanya Milli Takımı’nın başında bulunan Lucescu, Alanyaspor’un genç savunmacısı Ümit Akdağ’ı Romanya adına oynamaya ikna etmek için Türkiye’ye geldiğini itiraf etti.

Rumen basınından Fanatik.ro'ya konuşan Lucescu, "Akdağ ile konuştum, onu ikna etmeye çalıştım ama başaramadım. 'Biraz daha düşün' dedim çünkü o hâlâ Türkiye'den davet bekliyor. Ama orada oynaması çok zor. Türkiye'de benim dönemimde forma giyen stoperler var, Demiral ve Çağlar gibi." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE ZOR, ROMANYA'DA ŞANS BULABİLİR"

Tecrübeli teknik adam, genç futbolcuya Romanya'da forma giymesi halinde daha fazla şans bulabileceğini söyledi:
"Ona, Türkiye'de oynamanın zor olacağını, Romanya'da ise şans bulabileceğini söyledim, en azından Drăgușin dönene kadar. Bana ailesiyle konuştuğunu söyledi. Burada doğmuş ama ailesi Türk, bu yüzden doğal olarak bir noktada köklerine dönecektir. O Türkiye'de oynamak istiyor."

