İstanbul'da faklı mağlubiyet! Anadolu Efes - Panathinaikos Aktor: 81-95 | MAÇ SONUCU

Ülkemizi THY EuroLeague'de temsil eden Anadolu Efes, Yunan ekibi Panatihinaikos Aktor ile karşılaştı. Lacivert beyazlılar, rakibine 81-95 yenildi.

Anadolu Efes, THY EuroLeague'de Panathinaikos Aktor'a 81-95 mağlup oldu.

İlk çeyrekte rakibiyle başa baş bir oyun ortaya koyan Anadolu Efes, 10 dakikayı 22-21 geride kapattı. İkinci çeyrekte de aynı performans devam etti. İlk yarı 42-43 konuk takımın üstünlüğü ile sona erdi. Üçüncü çeyrekte Yunan temsilcisi farkı artırdı ve son periyoda 69-52 önde girdi. Son çeyrekte bu durum devam etti. Ergin Ataman'ın ekibi, sahadan 81-95 galip ayrıldı.

Anadolu Efes bir sonraki maçında Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak. Panathinaikos Aktor ise Virtus Bologna deplasmanına çıkacak.

