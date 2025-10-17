Anadolu Efes, THY EuroLeague'de Panathinaikos Aktor'a 81-95 mağlup oldu.

İlk çeyrekte rakibiyle başa baş bir oyun ortaya koyan Anadolu Efes, 10 dakikayı 22-21 geride kapattı. İkinci çeyrekte de aynı performans devam etti. İlk yarı 42-43 konuk takımın üstünlüğü ile sona erdi. Üçüncü çeyrekte Yunan temsilcisi farkı artırdı ve son periyoda 69-52 önde girdi. Son çeyrekte bu durum devam etti. Ergin Ataman'ın ekibi, sahadan 81-95 galip ayrıldı.

Anadolu Efes bir sonraki maçında Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak. Panathinaikos Aktor ise Virtus Bologna deplasmanına çıkacak.