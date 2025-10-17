PODCAST CANLI YAYIN

İlkay Gündoğan'dan Leroy Sane'ye destek

Galatasaray’ın yıldız ismi İlkay Gündoğan, Alman basınına verdiği röportajda takım arkadaşı Leroy Sane için dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Deneyimli futbolcu, Sane’nin haksız yere eleştirildiğini belirterek “Onu sadece istatistiklerle değerlendirmem. Sahadaki katkısı, mücadele gücü ve sorumluluk bilinci çok yüksek” dedi.

Giriş Tarihi:
İlkay Gündoğan'dan Leroy Sane'ye destek

Kariyerinde hem Pep Guardiola hem de Jürgen Klopp gibi teknik adamlarla çalışan Gündoğan, Kicker dergisine verdiği demeçte, Sane'nin fiziksel olarak henüz tam hazır olmadığını ancak takıma önemli katkılar sağladığını vurguladı. "Leroy ne yapması gerektiğini biliyor ve bana göre Almanya'nın Dünya Kupası kadrosunda kesinlikle olmalı. O sıradan bir oyuncu değil, Galatasaray'da oynuyor; yani en üst seviyede!" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in kalitesi hakkında da konuşan Gündoğan, "Türkiye ligi kötü değil, elbette Premier Lig ile kıyaslanamaz ama zaten dünyada hiçbir lig Premier Lig seviyesinde değil" dedi.

Son olarak Türk hakemleriyle ilgili de görüşlerini paylaşan milli yıldız, "Hata yapıyorlar ama oyunu çok fazla durdurmuyorlar. Bu yönüyle Premier Lig'i hatırlatıyor. Sahadaki akıcılığı seviyorum, ancak üzerlerindeki baskı biraz daha azalmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Analiz raporu TAKVİM'de! O ünlülerin vücudunda uyuşturucu tespit edildi: Dilan Polat, Birce Akalay...
Başkan Erdoğan'dan Türkiye-Afrika İş Forumu'nda yatırımcılara çağrı: Kapımız herkese açık
PKK elebaşı Abdullah Öcalan kafa karıştırdı... Kandil ağzıyla "umut hakkı" çıkışı: Devletin bu bagajı kaldırması lazım
Oval Ofis’te kritik görüşme: Trump ve Zelenskiy’den barış mesajları
Ekosistemin çöküşü: Ekrem İmamoğlu "susarak" yırtmayı deneyecek! | Mansur Yavaş biliyordu: Seni alacaklar Ekrem!
DSİ Uyardı CHP'li belediye dinlemedi: Bursa barajlarında su kalmadı
Gazze hükümeti İsrail’i organ hırsızlığıyla suçladı
Fenerbahçe'den 2 sürpriz transfer! Kimse beklemiyordu
Ankara'da ortak basın toplantısı: Dışişleri Bakanı Fidan Alman mevkidaşı ile bir arada: Şam-SDG entegrasyonunu takipteyiz
Gözler Başakşehir'de akıllar Bodo'da! İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i
TAKVİM'in ulaştığı iddianame kabul edildi! Rezan Epözdemir o tarihte hakim karşısına çıkacak
Beşiktaş'ta hedef 3 puan! Sergen Yalçın Gençlerbirliği maçının ilk 11'ini netleştirdi
Türkiye'nin NTE üretimindeki hedefi dünyada ilk 5! Beylikova'da bir ilk
CANLI ANLATIM | Can Holding soruşturmasında yeni dalga! 35 şüpheliye gözaltı kararı: Aralarında Kenan Tekdağ da var
İngiliz Kraliyet Ailesi’nin Çinli casus skandalı! Prens Andrew’un en az üç kez görüştüğü ortaya çıktı
ASGARİ ÜCRETTE İLK SİNYAL! İpucu "bütçeden" geldi! Yüzde kaç artış bekleniyor?
Emeklinin ocak zammı için yeni ipucu: Merkez'in anketi geldi... Kim ne alacak?
Memura farklı zam! Ocak zammı için yeni anket geldi TAKVİM maaşları hesapladı | Polis, öğretmen, doktor, hemşire en düşük maaş...
Paramount Hotel iddialarına kara para soruşturması: Kayyum atandı Cihan Ekşioğlu gözaltına alındı! Listede Sezgin Baran Korkmaz da var
Aşk ve Gözyaşı'nın Zuhal'i Senan Kara’nın 18 yıllık eşi herkesi şaşırttı: Hercai’den tanıdık isim