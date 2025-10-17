İlkay Gündoğan'dan Leroy Sane'ye destek

Kariyerinde hem Pep Guardiola hem de Jürgen Klopp gibi teknik adamlarla çalışan Gündoğan, Kicker dergisine verdiği demeçte, Sane'nin fiziksel olarak henüz tam hazır olmadığını ancak takıma önemli katkılar sağladığını vurguladı. "Leroy ne yapması gerektiğini biliyor ve bana göre Almanya'nın Dünya Kupası kadrosunda kesinlikle olmalı. O sıradan bir oyuncu değil, Galatasaray'da oynuyor; yani en üst seviyede!" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in kalitesi hakkında da konuşan Gündoğan, "Türkiye ligi kötü değil, elbette Premier Lig ile kıyaslanamaz ama zaten dünyada hiçbir lig Premier Lig seviyesinde değil" dedi.

Son olarak Türk hakemleriyle ilgili de görüşlerini paylaşan milli yıldız, "Hata yapıyorlar ama oyunu çok fazla durdurmuyorlar. Bu yönüyle Premier Lig'i hatırlatıyor. Sahadaki akıcılığı seviyorum, ancak üzerlerindeki baskı biraz daha azalmalı." değerlendirmesinde bulundu.